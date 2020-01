Muere Chris Squire, bajista del grupo Yes

Chris Squire, el bajista y uno de los fundadores de la banda británica Yes, ha fallecido a los 67 años, anunció hoy el grupo en su página de Facebook.

"Con la más absoluta tristeza y pesar de corazón, debemos informar de la muerte de nuestro querido amigo y cofundador de Yes, Chris Squire", afirmó la banda de rock progresivo en la nota.

Fue el teclista del conjunto musical, Geoff Downes, el primero de sus compañeros en reaccionar a la noticia a través de Twitter.

"Totalmente devastado y sin palabras para transmitir la triste noticia de la muerte de mi querido amigo, compañero e inspiración, Chris Squire", publicó Downes.

Squire, fallecido el sábado, fue el único miembro de la banda que participó en todos los álbumes de estudio.

El bajista había revelado hace apenas un mes que padecía un caso raro de leucemia.

En su comunicado, la banda señala que Chris fue una "pieza clave" que mantuvo unidos a sus miembros.

Los músicos también resaltaron la faceta de Squire como letrista, pues "escribió algunas de las canciones más entrañables de Yes". "Chris no era solo un amigo, era parte de nuestra familia y siempre lo querremos y lo echaremos de menos", afirmaron.

La banda de rock Yes nació en 1968 cuando el cantante Jon Anderson conoció a Squire en Londres, y el álbum debut de Yes, titulado Sweetnes, salió a la venta en 1969. Le siguieron otros, que alcanzaron el número uno, como Fragile (1971), Close To The Edge (1972) y Going For The One (1977).