Muere Lewis Gilbert, director de tres películas de James Bond

Lewis Gilbert, quien dirigió docenas de películas, incluyendo tres de James Bond, falleció. Tenía 97 años. Los productores de Bond, Barbara Broccoli y Michael G. Wilson dijeron el martes que "con gran tristeza nos enteramos del fallecimiento de nuestro querido amigo Lewis Gilbert".

Según reportes de prensa, murió el pasado viernes en Mónaco. Broccoli y Wilson dijeron que Gilbert era "un verdadero caballero" cuyos filmes de Bond — 007: Sólo se vive dos veces, La espía que me amó y Moonraker— "son considerados clásicos dentro de la serie".

El archivo del Instituto de Cine Británico lista 33 largometrajes dirigidos por Gilbert entre 1947 y el 2002, lo que lo hace el más prolífico de los cineastas británicos. Pero la mayoría de la gente, él mismo reconocía, lo recordará por sus thrillers sobre el agente 007.

"Cuando viajo por el mundo ahora que estoy trabajando es increíble. Ellos no están interesados en ninguna de mis películas hasta que digo James Bond", dijo Gilbert a la BBC en el 2010. "Y apenas digo 'James Bond' prácticamente hacen una genuflexión".

La primera película de Gilbert de James Bond fue "You Only Live Twice", con Sean Connery, en 1967. Regresó una década después para dirigir a Roger Moore como 007 en "The Spy Who Loved Me" y "Moonraker".

Nacido en Londres en 1920 en una familia de artistas de vodevil, Gilbert se inició en el cine de niño como actor antes de unirse a la Real Fuerza Aérea durante la Segunda Guerra Mundial. Debutó como director haciendo documentales mientras ayudaba a la unidad fílmica de las Fuerzas Aéreas Armadas de Estados Unidos.

Su primer crédito de posguerra como director fue por The Ten Year Plan, un cortometraje documental sobre vivienda. Su primer largometraje fue The Little Ballerina en 1947. Las primeras obras de Lewis fueron desde dramas noir británicos baratos y alegres como Once a Sinner, Wall of Death y Cosh Boy, hasta los emocionantes dramas sobre la Segunda Guerra Mundial Proa al cielo, Proeza de una mujer y ¡Hundan al Bismarck!.