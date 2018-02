Muere la estrella de la Era Dorada Vic Damone

El cantante estadounidense ídolo de los años 50, Vic Damone, falleció a los 89 años, en Miami Beach, Florida, anunció su familia este lunes.

La muerte del cantante se produjo en la noche del domingo, dijo Ed Henry, periodista de Fox News y amigo de la familia.

Damone fue una de las principales estrellas del estilo crooner, que llenaban los clubes nocturnos y muchas veces eran contratados para cantar al frente de orquestas en shows televisivos, previo a la llegada del rock 'n' roll.

Anotó su primer éxito en 1949 con Again y fue catalogado como una estrella en 1956, tras la grabación de On the Street Where You Live, una canción del musical My Fair Lady.

"El cantante estadounidense Frank Sinatra decía que Damone, tenía una de las "mejores voces del espectáculo".