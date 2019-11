Netflix y HBO quieren acabar con préstamos de contraseñas

Una asociación que incluye a Netflix Inc., HBO y gigantes de la industria del cable está intensificando las medidas para acabar con el intercambio de contraseñas, y considera medidas para abordar un problema que podría estar costando a las empresas miles de millones de dólares en ingresos cada año.

Creadores de programas y distribuidores de televisión por cable están considerando una serie de medidas para excluir a las personas que acceden a contenido con credenciales prestadas de amigos y familiares, sin pagar por el servicio.

Las posibles medidas incluyen pedir a los clientes que cambien sus contraseñas periódicamente o enviar mensajes de texto a los teléfonos de los suscriptores que tendrían que ingresar para seguir viendo contenido, según personas familiarizadas con el asunto.

Algunos ejecutivos de televisión quieren crear normas que determinen qué dispositivos se pueden usar para acceder a una suscripción de televisión por cable fuera del hogar. Si bien alguien que inicia una sesión desde un teléfono o tableta estaría bien, una persona que use un dispositivo Roku en una segunda ubicación podría considerarse un usuario de contenido que no paga por el servicio, dijo una persona.

Si ninguna de esas tácticas funciona, en un futuro los suscriptores de televisión de pago podrían tener que iniciar la sesión de sus cuentas con sus huellas digitales.

“Siento que me estoy dando golpes contra la pared”, dijo Tom Rutledge, responsable ejecutivo de Charter Communications Inc. durante una conferencia sobre resultados el mes pasado. “Acceder al producto sin pagarlo resulta demasiado fácil”.

Pero tomar medidas más enérgicas conlleva riesgos. Es posible que las personas que utilizan los servicios de forma gratuita, especialmente los consumidores más jóvenes, nunca acepten suscribirse, independientemente de las molestias que tengan que soportar. Eso significa que las empresas en su mayoría estarían alienando a los clientes que pagan, que podrían frustrarse y dejar de usar una aplicación o cancelar el servicio. En otras palabras, hay muchos inconvenientes y posiblemente pocas ventajas.

“Si se le pregunta a un grupo de jóvenes si han pagado alguna vez por Netflix o los servicios de vídeo, la respuesta es inequívocamente negativa”, dijo Mike McCormack, analista de Guggenheim Securities.

Se proyecta que la industria de la televisión de pago perderá 6 mil 600 millones en ingresos por el uso compartido de contraseñas y por piratería este año, según Parks Associates. Para 2024, la cifra podría alcanzar los 9 mil millones de dólares, dijo la firma de análisis.

Hace dos años, algunos de los nombres más importantes en entretenimiento y tecnología formaron un grupo llamado Alliance for Creativity and Entertainment, centrado en reducir la piratería por internet.

El mes pasado, el grupo anunció que está centrando su atención en el préstamo de contraseñas. Los participantes incluyen a Netflix, Amazon.com Inc., Walt Disney Co., Viacom Inc., HBO de AT&T Inc., Comcast Corp. y Charter.