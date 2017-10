Óscar a mejor película extranjera codiciado por récord de 92 países

El Óscar a la mejor película extranjera del próximo año será disputado por un récord de 92 países, anunció el jueves la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos.

Entre los principales contendientes figuran First They Killed My Father de Angelina Jolie, de Camboya, BPM de Robin Camillo, de Francia, The Insult de Ziad Doueiri's, de Líbano, y Thelma de Joachim Trier, de Noruega.

La película satírica sueca The Square, dirigida por Ruben Ostlund, ganó este año en el Festival de Cannes y está entre los aspirantes al Óscar.

Por primera vez hay aspirantes de Haití ( Ayiti Mon Amour), República Popular Democrática de Laos ( Dearest Sister) y Siria ( Little Gandhi).

La película extranjera que se alzó el año pasado con el Óscar fue la iraní The Salesman, de Asghar Farhadi. Farhadi boicoteó la ceremonia luego de que el presidente Donald Trump decidiera incluir a Irán entre los siete países mayoritariamente musulmanes cuyos ciudadanos no pueden ingresar a Estados Unidos.

Las nominaciones para la 90ª edición de los premios de la Academia estadounidense serán anunciadas el próximo 23 de enero y la ostentosa ceremonia tendrá lugar el 4 de marzo en Hollywood.