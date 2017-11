Patricia Janiot ingresa al equipo de Univisión Noticias

Luego de despedirse este viernes 17 de noviembre a las 7:55 p.m. (hora de Panamá) de la audiencia de CNN en Español, en donde trabajó por casi 26 años, la periodista colombiana Patricia Janiot reveló que se une desde enero de 2018 al equipo de Univisión Noticias.

Janiot, a través de su cuenta de Twitter ha plasmado su ingreso a la cadena Univisión, que es considerada la más importante del mercado hispano en Estados Unidos.

.@UniNoticias signs celebrated news anchor @patriciajaniot who joins Univision in January 2018 as co-anchor of Noticiero @Univision#EdiciónNocturna and @AquiyAhoraShowhttps://t.co/AvPh0HYthbpic.twitter.com/Q4CRelDDEw