Polémica por las tres piernas de Reese Witherspoon en 'Vanity Fair'

"Bueno, todo el mundo lo sabe ahora... tengo tres piernas", comentó el viernes divertida la actriz Reese Witherspoon en Twitter.

"Espero que todavía me aceptes por lo que soy".

La última portada de la versión estadounidense de la prestigiosa revista Vanity Fair ha arrancado más de una risa con su foto anual, que reúne a la flor y nata de Hollywood.

Well...I guess everybody knows now...I have 3 legs. I hope you can still accept me for who I am. 😃( and I will never apologize for snuggling @Oprah .. if you get the opportunity, I highly recommend it;) https://t.co/6GyrfWxNSY