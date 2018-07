La actriz Priyanka Chopra y el cantante Nick Jonas se comprometen

La estrella de cine de Bollywood Priyanka Chopra y el cantante estadounidense Nick Jonas se comprometieron luego de dos meses de relación, informó este viernes 27 de julio la revista People.

Citando fuentes no identificadas, la revista de noticias de celebridades afirma que el cantante de 25 años ha hecho su petición de compromiso a la actriz mientras celebraba su 36 cumpleaños en Londres.

People dice que hizo cerrar una tienda de la joyería Tiffany's en Nueva York para elegir un anillo. Ningún representante de los dos artistas estuvo inmediatamente disponible para comentar esta información.

Pero el director Ali Abbas Zafar pareció hacer alusión del compromiso al anunciar que la actriz, que ganó el certamen de Miss Mundo en 2000, se retiraba del rodaje de la película Bharat, cuyo estreno se prevé el año que viene.

"La razón es muy muy especial", tuiteó. "Ella nos anunció su decisión justo a tiempo y estamos muy felices por ella", agregó, usando la expresión en inglés "in the Nick of time" que significa "justo a tiempo" pero con una mayúscula en "N" como en Nick.

La revista detalló que ambos se conocían desde hacía ya un tiempo cuando iniciaron una relación íntima hace dos meses.