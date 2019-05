Rihanna inaugura su tienda de moda de LVMH en París

Rihanna reveló su primera colección Fenty en París el miércoles por la noche. Llegó con un blazer como vestido —con hombros exagerados y ceñido en el centro con un corsé incorporado—, combinado con tacones de tiras en cuero dorado, todo de su nueva marca.

La idea era dama poderosa arriba, chica fiestera abajo. Se inspiró en la moda masculina con un toque femenino. Y es exactamente lo que la estrella del pop de 31 años dice que quiere traer a la mesa como la primera mujer en comenzar una nueva marca desde cero en LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy), la mayor compañía por valor de mercado de Francia.

"La forma en que me visto depende de cómo me siento en ese momento", dijo Rihanna durante una entrevista en el showroom de París. “Qué tan cómoda quiero estar, qué tan ruda quiero ser, qué tan conservadora o sexy. Siento que las mujeres son multifacéticas en ese sentido, y Fenty lo celebra".

En la víspera del lanzamiento de la marca —los productos estarán en línea el 29 de mayo en un modelo “vea ahora, compre ahora”—, Rihanna recibió a la prensa y a amigos de la nueva empresa en el elegante distrito de Marais en París, donde los hoteles del siglo XVIII y las iglesias medievales están intercalados con librerías de diseño y galerías de arte contemporáneo.

Después de casi dos años de trabajo tras bambalinas, la oferta de debut de Fenty fue una combinación de prendas listas para usar, como faldas de mezclilla holgadas, zapatos de cuero y bisutería con puños de cristal y aros gigantes de laca blanca.

Los lentes de sol Fenty, producidos por la empresa conjunta de LVMH con el fabricante italiano de gafas Marcolin, estaban apiladas en lo alto de columnas en el centro de la habitación. Algunos de los trajes tenían pantalones a juego, mientras que otros, como el que lució Rihanna, se deben usar como vestidos.

Los precios van desde 200 euros ($223) por una camiseta a 1,100 euros por una parka. Están un poco por debajo de la tarifa habitual en marcas de LVMH como Louis Vuitton, donde los vestidos de cóctel a menudo cuestan más de 2,500 euros. Rihanna dice que quiere mantener los precios lo más accesibles posible a la vez que usa materiales y técnicas de lujo.

"Espero poder llegar a una amplia audiencia", dijo. "No puedo esperar a salir a caminar y pasar junto a alguien que la esté usando. Creo que será un gran momento para mí".

Su visión de una marca de lujo más inclusiva no se detiene en el precio. Su equipo diseñó la colección teniendo en cuenta el cuerpo de Rihanna en lugar del de una modelo de pasarela. "Soy una chica con curvas, y si mis cosas no me quedan bien, no va a funcionar", dijo. "Tenía que comprobar cómo funciona cada pieza en mis caderas, mis muslos y asegurarme de que esto no sea algo que se vea bien en un modelo en forma".

Una relación forjada en la belleza

LVMH se asoció con Rihanna para lanzar Fenty Beauty, una marca de maquillaje, en septiembre de 2017. El nombre proviene del nombre completo de la cantante, Robyn Rihanna Fenty. Después de que la empresa alcanzara casi 500 millones de euros en ventas durante su primer año en el negocio, el propietario de nombres de lujo como Dior, Celine y Givenchy afirma que le ha dado carta blanca a la música barbadense para dirigir la nueva marca. La compañía aporta fondos de inversión, experiencia en la cadena de oferta y talento de negocios y diseño para respaldar el proyecto, mientras que Rihanna está a cargo de aumentar la visibilidad de los productos con una amplia gama de consumidores y dar un empujón a la imagen corporativa de LVMH.

"Ella tiene este carisma", asegura Jean Baptiste Voisin, director de estrategia de LVMH. “No es la persona más famosa del mundo; hay algunas personas con más seguidores" (Rihanna tiene más de 70 millones de seguidores en Instagram, mientras que Kim Kardashian tiene 140 millones). "Estoy seguro de que algunos de ellos son muy profesionales ", continuó Voisin, pero no son Rihanna”.

"Esta es una iniciativa a largo plazo, y ella tiene la misma mentalidad que nosotros para eso", dijo Voisin. "No veo probable que empecemos otra marca como esta pronto".

"Será mejor que lo hagas bien, niña"

Cuando la conferencia de prensa de Rihanna se transformó en una fiesta el miércoles, diseñadores como Maria Grazia Chiuri de Christian Dior y Olivier Rousteing de Balmain vinieron a darle la bienvenida.

"Hay presión cada minuto", dijo Rihanna, "pero no es una presión aplastante. Es como: será mejor que lo hagas bien, niña".

Mientras que las direcciones de las oficinas centrales de las marcas de lujo —como Rue Cambon, de Chanel, o Avenue Montaigne, de Dior— se convierten a menudo en mecas para los fanáticos de una marca, Rihanna espera poder mantener en secreto la sede de su propia marca.

"¿Crees que podría trabajar si no fuera secreto?", preguntó. "Tendría que luchar a través de una multitud solo para llegar a mi oficina".