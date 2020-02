Scouts Panamá sigue con su faena

GRUPO

Excursiones, camping, labor social y otra serie de actividades conforman el itinerario de la Asociación Nacional de Scouts de Panamá, un movimiento que existe en el país desde 1914 y que cuenta hoy día con 2 mil 600 miembros activos en el istmo.

Hay 51 grupos activos y provienen de las provincias de Panamá, Veraguas, Chiriquí, Colón, Coclé y Los Santos.

De acuerdo con cálculos de Jorge Medina, director nacional de finanzas de este grupo, por las filas de este movimiento han pasado cerca de 500 mil panameños.

Los scouts están divididos en los grupos de Lobato y Lobezna, conformados por chicos entre 6 y 10 años; la Unidad Scout, con integrantes entre 11 y 15 años; la Comunidad de Caminantes, que alberga a jóvenes entre 16 y 17 años; y la Comunidad Rover, constituida por adolescentes entre 18 y 20 años.

Son más constantes durante los meses de la temporada seca, cuando se dan las vacaciones escolares de sus integrantes, pero al retornar a las aulas realizan sus proyectos de forma más espaciada, cada dos o tres meses.

Agrupación Para financiar las labores que realizarán durante 2015, del 17 al 19 de abril desarrollarán una feria en el Parque Recreativo y Cultural Omar, de 8:00 a.m. a 8:30 p.m.









Albert Eduardo Pérez, de 30 años, es el director del grupo Comunidad Rover de los Scouts 11 de Betania, quien comparte que estar en este colectivo es una "experiencia muy grande. Es como sentirse en familia y hay mucho apoyo".

Desde pequeños, indica Pérez, quien es scout desde que tiene 7 años, se les enseña liderazgo, fidelidad a su unidad y a trabajar en equipo.

Mientras que Alexandra Boza, de 23 años, recuerda con cariño aquellas vivencias con su grupo Scout 27 de San Antonio, a las que califica como "experiencias únicas".

"Te relacionas con muchas personas y mantienes la comunicación, aprendes de ellos y ellos aprenden de ti", cuenta quien participó en este grupo hasta los 17 años.

Acciones

Aunque no se escuche mucho de ellos, asegura Jorge Medina, este colectivo lleva iniciativas como la que hizo la Comunidad de Caminantes, que realizó recientemente una excursión a las ruinas de Portobelo y además arregló, limpió y pintó una escuela de esta área colonense, detalla.

También participan en actividades que se realizan en el ámbito internacional.

Por ejemplo, en febrero pasado estuvieron en un curso de formación de dirigentes en El Salvador, y en noviembre de este 2015 asistirán a un curso de gestión financiera en Guatemala.

¿Cómo costean los gastos de sus actividades? Con cuotas, rifas y patrocinios, entre otros medios, dice Medina.

Para financiar las labores que realizarán durante 2015, del 17 al 19 de abril desarrollarán una feria en el Parque Recreativo y Cultural Omar, de 8:00 a.m. a 8:30 p.m., en la que habrá trampolines, exhibiciones, presentaciones artísticas y ventas de comida. El costo de la entrada general es de 1 dólar.

Requisitos

Para formar parte del movimiento scout, debe cumplir con el perfil de las edades y llenar una hoja de inscripción con la autorización de sus padres, explica Medina.

Al inscribirse se debe pagar una cuota que incluye un seguro que cubriría cualquier eventualidad que le pueda ocurrir al niño o al joven mientras realiza las actividades.

La cuota se fija de acuerdo con cada grupo, puede ser de 5$, 10$ o 25$.

Si el chico no tiene los recursos para pagar, la agrupación ofrece un programa de becas para apoyarlo. No importa la situación económica ni la clase social, “el movimiento scout es abierto a todo”, recalca Medina.

Situación

En 2012, en diversos medios de comunicación social miembros de esta asociación declararon que no se aceptaba en la agrupación "la tendencia homosexual".

Medina comenta que aquellas declaraciones fueron desvirtuadas, y añade que "somos abiertos a todas las religiones y todos los sexos, respetando la cultura de cada uno".