Shakira y JLo protagonizarán el 'Half time show' del Super Bowl 2020

La cantautora colombiana Shakira se presentará en tarima junto a la norteamericana Jennifer López en el Show de medio tiempo del Super Bowl 2020 en el Hard Rock Stadium de Miami Florida, el próximo 20 de febrero.

Ambas artistas compartieron la noticia con sus seguidores por redes sociales, con el mensaje "Get ready 02.02.20".

La última vez que las súperestrellas estuvieron en el mismo escenario fue durante el mundial de fútbol Brasil 2014, con una accidentada presentación Jlo, quien interpretó We Are One (Ole Ola) junto a Pitbull y Claudia Leitte; y rumores de una relación maltrecha entre la diva del Bronx y la barranquillera.