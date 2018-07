Shakira visita el pueblo de su abuela paterna en Líbano

La famosa cantante colombiana de origen libanés Shakira, quien se encuentra en el Líbano para un concierto, visitó este viernes 13 de julio el pueblo natal de su abuela paterna, constató una periodista de la AFP.

"Buenos días Tannurin, gracias, estoy feliz de estar aquí", dijo en árabe la cantante de 41 años durante una visita con altas medidas de seguridad al pueblo familiar, situado en una región montañosa al norte del Líbano.

Acompañada de funcionarios locales, visitó una reserva natural de cedros, emblema nacional del Líbano, y plantó allí dos árboles. Para celebrar el hecho, una pequeña plaza en esta reserva fue denominada en su honor, Shakira Moubarak, con el apellido paterno, anunció el alcalde de Tannurin, Bahaa Harb.

Live from the mountains of Lebanon! En vivo desde las montañas del Líbano! Shak pic.twitter.com/QUiZDow2LX