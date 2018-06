The Chainsmokers reimagina canciones de íconos de la música

The Chainsmokers buscará engranar su estilo dance electrónico con algunas de las canciones más populares de íconos como Ray Charles, Michael Jackson, Britney Spears y Beyoncé para una única actuación en julio.

El dúo ganador del Grammy conversó con The Associated Press sobre sus planes para el concierto de la campaña Pepsi Generations Summer Music Campaign en el Hollywood Palladium en Los Ángeles el 24 de julio. La campaña fue creada para honrar a íconos musicales de distintas décadas colocando su imagen en latas de Pepsi.

Alex Pall y Drew Taggart también interpretarán algunos de sus más grandes éxitos como The Chainsmokers, incluyendo Roses, Closer y Don't Let Me Down. Pero el reto de reimaginar canciones de las estrellas más grandes es para ellos una novedad.

"Estamos un poco nerviosos", dijo Pall. "Pero por fortuna ellos tienen una gran cantidad de canciones extremadamente populares que a la gente le encanta oír. Solo tenemos que resolver cómo mezclarlo todo. Creo que será una experiencia genial para nosotros. No tenemos la oportunidad de tocar mucho de Ray Charles en nuestros espectáculos".

Una canción que no les dará problemas es el éxito de Jackson de los 80 Thriller, que suelen tocar cada Halloween. Taggart dijo que de Beyoncé probablemente hagan covers de Single Ladies y Run the World (Girls), y está ansioso por ver la respuesta del público.

"Estamos haciendo algo que realmente nunca tuvimos la oportunidad de hacer, lo cual hace que actuar y hacer música sea emocionante", dijo el artista. "Esta es una oportunidad realmente maravillosa para hacerlo. Tenemos para elegir una larga lista de personas que han hecho algunas de las canciones más importantes de nuestra generación, de dos generaciones".

Los boletos para el evento salen a la venta este miércoles. Se anticipa que habrá varios invitados sorpresa. El concierto se transmitirá en vivo a través de la cuenta de Pepsi en Twitter.