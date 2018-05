Tom Cruise recuerda lo 'difícil' que fue filmar con su tobillo roto

Cuando el cine va más allá de la ficción: Tom Cruise recordó cómo se rompió el tobillo en plena filmación de la sexta entrega de Misión Imposible. El actor estadounidense, de 55 años, mantuvo la calma. Con el tobillo roto, terminó la escena y seis semanas después, ya estaba recuperado para seguir filmando.

"Me he quebrado huesos antes en mi vida, pero este estuvo difícil", dijo a la AFP el actor de Top Gun, una de las estrellas de cine más populares de las últimas cuatro décadas. "Fue bastante difícil porque estaban preocupados de que no podría correr por nueve meses al menos y yo estaba en el medio, teníamos la fecha de estreno y responsabilidades, no quería parar de filmar".

La AFP habló con Cruise en la convención anual de cine CinemaCon en Las Vegas, donde estaba promocionando Mission: Impossible - Fallout, que llegará a las salas de Estados Unidos el próximo 27 de julio y a los principales mercados de América Latina esa misma semana.

El accidente ocurrió durante la filmación de una escena en Londres. El actor -asistido por cables- saltaba entre edificios. La idea era que no terminara el salto sino que quedara colgado del muro del techo. Lo hizo, solo que al chocar con la pared se golpeó tan fuerte el tobillo, que se lesionó.

"Supe al momento que mi tobillo se había roto pero no quería tener que hacer todo de nuevo, así que solo me levanté y terminé la escena", dijo después del incidente. El director Chris McQuarrie -quien trabajó con Cruise en Misión: Imposible 5 y Jack Reacher: bajo la mira- dijo entonces que movería "cielo y tierra" para garantizar que la escena entrara en el producto final.

Lo más difícil siguió en los próximos días, pues tuvo que pasar horas en fisioterapia y escalar una montaña en Noruega cuando volvió a filmar. "Cuando me ves corriendo en la película, básicamente lo hago con el tobillo roto, pero llegué a un punto de condición física en la que no me causaba más daño aún haciendo todo ese esfuerzo", explicó Cruise.

El veterano actor -nacido en Nueva York el 3 de julio de 1962- se ha caracterizado por hacer muchas de las acrobacias en sus películas de acción. Al ser consultado sobre la importancia de "Misión Imposible" en su larga carrera, Cruise fue claro: "casi 40 años" de carrera, "cua-ren-ta", repitió reflexivo.

"Ha sido una parte importantísima de mi vida, es la primera película que produje, me encanta mi personaje, algo que sueñas y esperas que la audiencia aún quiera". En los próximos meses, Cruise pondrá su atención en una secuela de la bien recibida cinta de ciencia ficción Al Filo del Mañana y el proyecto que la mayoría de sus fans anhelan, la muy esperada Top Gun: Maverick.

El director Joseph Kosinski debe comenzar la producción este verano boreal, a pesar de que el regreso del quizás más icónico personaje de Cruise aún es un misterio. "Veremos si tiene éxito, si realmente sucede", bromeó Cruise. Ante la insistencia de más información lanzó con una sonrisa: "Te diría pero después tendría que matarte".