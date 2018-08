Trajes de boda de Enrique y Meghan se exhibirán en Windsor

Los trajes que el príncipe Enrique y Meghan Markle usaron en su boda se exhibirán al público próximamente en el lugar de la ceremonia, el Castillo de Windsor.

Los seguidores de la moda real podrán ver de cerca el vestido de novia de seda de Givenchy y velo de 5 metros (16 pies), así como la tiara de diamantes y platino que la reina Isabel II le prestó a Meghan.

También habrá una copia del uniforme del regimiento Blues and Royals que Enrique lució en el servicio religioso del 19 de mayo, visto por millones de personas alrededor del mundo.

La exhibición "Una boda real: el duque y la duquesa de Sussex" se presentará en el Castillo de Windsor del 26 de octubre al 6 de enero, y en el Palacio de Holyroodhouse en Edimburgo, Escocia, del 14 de junio al 6 de octubre del 2019.

