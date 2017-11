Tributo virtual a Leonard Cohen en el Museo de Arte Contemporáneo

Un año después de su muerte, la creatividad del cantante canadiense Leonard Cohen irradia el Museo de Arte Contemporáneo (MAC) de Montreal en una exposición sonora y visual gracias a los artificios de la tecnología.

Con la exposición Une brèche en toute chose/A Crack in Everything, que se inauguró el jueves y se mantendrá por cinco meses, 40 artistas imaginan e ilustran las canciones de Cohen con instalaciones, como una habitación cerrada o un órgano cuyas teclas recitan letras, y hasta un espectáculo en vivo con una coreografía proyectada en el suelo.

Como parte de las numerosas conmemoraciones por el primer aniversario de su fallecimiento, organizadas en la ciudad natal del poeta, la exposición ofrece interpretaciones creativas de textos, reconocidos mundialmente por su calidad literaria y en contraste con las interpretaciones desprovistas de adornos del artista en el escenario.

Hallelujah, su tema más interpretado por cientos de artistas, sirve de fondo para una creación que simboliza una tumba. A partir de datos en tiempo real de las plataformas musicales Spotify o YouTube, el visitante tiene la sensación de pertenecer a una gran comunidad al tomar consciencia de la cantidad de personas que escuchan simultáneamente "Hallelujah".

"Es a la vez un experimento científico y una experiencia mística a partir de la resonancia universal" creada por cientos o miles de personas que escuchan la misma canción al mismo tiempo, explica Melissa Mongiat, su creadora junto a Mouna Andraos, dos artistas canadienses interesadas en lo digital.

"Hallelujah" también es interpretada por un coro virtual compuesto por un solo cantante. Equipado con un casco de realidad virtual y un campo de visión de 360 grados, el espectador ve al músico Bobby Halvorson interpretar la canción en octavas que se asocian.

Escritos, dibujos y registros de más de 50 años de carrera se reunieron para esta exposición en la que el MAC, con experiencia en exposiciones innovadoras, trabaja desde mucho antes de la muerte de Leonard Cohen el 7 de noviembre de 2016.

Para John Zeppetelli, director del museo, la idea es mostrar cuán "relevante y poderoso" fue el músico durante cinco décadas, y hacerlo a través de obras originales de artistas con trayectorias eclécticas. Zeppetelli no quiso un repaso biográfico del compositor e intérprete con algunos de sus trajes o su famoso sombrero. Por el contrario, optó por privilegiar la simbología y los sentimientos del artista como, al final de la exposición, un pequeño vídeo de un pájaro sobre un cable, refiriéndose a la canción Bird on The Wire, un reflejo de la vida y la libertad.