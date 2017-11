U2 anuncia nuevo álbum de 'cartas íntimas'

La banda irlandesa de rock U2 reveló el miércoles los detalles de su álbum número 14, que describió como una colección de "cartas íntimas", escritas como si estuvieran muertos.

El grupo irlandés confirmó que el próximo 1 de diciembre saldrá Songs of Experience, una especie de compañero de Songs of Innocence, el último álbum de U2 en 2014.

Al revelar la lista de canciones, U2 dijo que las letras de Bono en "Songs of Experience" están inspiradas en sus conversaciones con Brendan Kennelly, a menudo descrito como el más grande poeta vivo de Irlanda.

Kennelly recomendó a Bono, de 57 años, "escribir como si estuvieras muerto, de lo que resultó una colección de canciones en forma de cartas íntimas dirigidas a lugares y personas cercanas al corazón del cantante, como su familia, amigos, fanáticos y él mismo", dijo la banda en un comunicado.

U2 difundió dos canciones del álbum: You're the Best Thing About Me y The Blackout, con pistas de guitarras que se remontan al estilo pesado de la banda a principios de 1980 y mediados de 1990.

U2 también anunció una gira por América del Norte para promocionar este álbum, que empezará el 2 de mayo en Tulsa, Oklahoma. El grupo concluyó la semana pasada en Brasil su última gira mundial, que marcó 30 años desde que salió The Joshua Tree, su álbum más conocido.

"The Joshua Tree" exploraba las raíces estadounidenses e irlandesas y tomaba posturas políticas, con letras críticas al intervencionismo en América Latina durante la época de la Guerra Fría. Los miembros de U2 habían dicho que terminaron su último álbum el año pasado pero que decidieron trabajar más en él después del impacto causado por la elección del presidente Donald Trump, creyendo que necesitaban reflexionar sobre el tono de su música.