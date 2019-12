La cantante Christina Grimmie muere por disparos tras un concierto en Estados Unidos

TRAGEDIA

La cantante estadounidense Christina Grimmie, una de las estrellas del programa televisivo The Voice en su país, murió por los disparos de un hombre que se acercó a ella cuando firmaba autógrafos después de un concierto, anunció la policía de Orlando (Florida).

"Nos han confirmado que Christina Grimmie ha fallecido como consecuencia de sus heridas", indicó la policía de Orlando en su cuenta de Twitter.





With deep regret, we have confirmed Christina Grimmie, @TheRealGrimmie has died from her injuries. — Orlando Police (@OrlandoPolice) June 11, 2016

La artista, de 22 años, acababa de cantar con el grupo Before You Exit y estaba firmando autógrafos cuando un hombre que llevaba dos armas se le acercó y le disparó, precisó la policía.



"El hermano de la cantante se abalanzó sobre el hombre, quien volvió a disparar y se mató", agregó. La joven fue trasladada de inmediato al hospital regional de Orlando, donde falleció.

Por el momento se desconocen las motivaciones del agresor, que tampoco fue identificado. "No sabemos si era solo un admirador loco que la seguía en Twitter o en las redes sociales. Realmente no lo sabemos", declaró una portavoz de la policía, Wanda Miglio, en una rueda de prensa.

"Es un acontecimiento realmente trágico. Habría tenido que ser algo alegre, emocionante", agregó.

Cerca de un centenar de personas habían asistido al concierto, pero quedaban unos pocos cuando se produjo el tiroteo, dijo Miglio.

"Su hermano es un héroe por impedir que el atacante hiriera a otras personas", declaró.

Christina Grimmie, que participó en 2014 en la sexta temporada del popular programa cazatalentos musicales The Voice en la cadena NBC, publicó su primer álbum Find Me en 2011. "Tenemos el corazón destrozado", expresó NBC en su cuenta Twitter luego del ataque, afirmando que la joven cantante era "un miembro amado de nuestra familia".

"No hay palabras. Perdimos a un ser hermoso con una increíble voz", señaló la cadena luego de la confirmación de su muerte.

There are no words. We lost a beautiful soul with an amazing voice. Our hearts go out to the friends, fans and family of @TheRealGrimmie. — The Voice (@NBCTheVoice) June 11, 2016

Adam Levine, el cantante con cuyo grupo ella actuaba en el programa, colgó una foto suya con ella en su cuenta de Instagram al conocerse el hecho. "Estoy triste, conmovido y confuso. Te queremos tanto Grimmie. Rezamos para que puedas salir de esto (...) esto no es justo", escribió.

Fans de la cantante colgaron videos de sus actuaciones en las redes sociales, incluida su versión del tema de Miley Cyrus Wrecking Ball, realizado durante una prueba en The Voice.