El cantante Joey Montana quiere estar cerca del público

MúSICO

Tan solo el pasado viernes el cantante de género urbano Joey Montana recibía en Miami, Estados Unidos (EU), un disco de oro por su alcance de ventas en Puerto Rico y uno de platino como reconocimiento de la Asociación de la Industria Discográfica de EU, por el revuelo que ha causado su canción Picky.

El tema se ha reafirmado con una versión remix en mancuerna con Akon y Mohombi, lanzado hace 10 días. “Es un logro personal y también para Panamá”, dijo sobre la canción que alude a las mujeres difíciles a la hora de escoger una pareja.

Montana pasa por un buen momento. Ha aceptado el papel de coach en el show televisivo La Voz Ecuador y tiene una agenda repleta de viajes.

A la vez, el artista reflexiona acerca de sus orígenes, por lo que intenta mantenerse cercano a sus seguidores. En una entrevista con este diario, rememoró sus jornadas de trabajo en la finca cafetalera de sus padres.

“Mucha gente me ve en televisión y no tiene la oportunidad de entenderme como persona: soy sencillo y me gusta el relajo; contar chistes, inventar palabras”, autodescribió las cualidades que piensa destacar en el programa La voz Ecuador, cuyo formato “serio” intentará sabotear con su humor.

Joey Montana se siente como pez en el agua con su participación en el espacio televisivo junto a colegas como Patty Cantú.“Mucha gente ve a los artistas como algo inalcanzable... pero a mí me verán en una lloradera... por algo que pasa en el programa”, anticipó de su actuación.