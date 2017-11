El caos que causaron en Hollywood los escándalos sexuales

Proyectos que terminan en la gaveta, estrenos de filmes suspendidos, estudios amenazados y la campaña por el Óscar sacudida: los casos de abuso sexual involucrando a Harvey Weinstein, Kevin Spacey, Brett Ratner y otros, generaron un caos inconmensurable en Hollywood.

Un mes después que el diario The New York Times y la revista The New Yorker destaparan el escándalo sobre el deshonrado productor Weinstein, acusado por una centena de actrices y exempleados de acoso, agresión sexual y hasta violación, muchos tomaron valor para salir de las sombras y denunciar a otros pesos pesados de la industria sobre conductas similares.

Fue así como iniciaron las denuncias contra Spacey, ganador de dos premios de la Academia, y del director Ratner, entre otros actores, agentes, ejecutivos... Son tantas las revelaciones que el diario Los Ángeles Times se preguntó en su editorial del domingo: “¿Quién será el próximo?”.

“Espero que todo este caos pavimente un camino hacia una sanación” en la industria, dijo la estrella Jessica Chastain en una entrevista con la AFP.

Tim Gray, uno de los editores jefe de la revista Variety, dijo que “hay escándalos en Hollywood desde la era del cine mudo, pero era una persona, un incidente”.

“Tengo en Variety 30 años y nunca vi una cosa así”, indicó.

Cualquier proyecto que tenga el sello de The Weinstein Company, fundada por Harvey Weinstein y su hermano Bob, se volvió tóxico, cuando apenas meses atrás era una señal de prestigio.

El director Oliver Stone, que inicialmente defendió al productor, decidió después retirar de la compañía su proyecto sobre la serie Guantánamo.

La más reciente película del estudio, Amityville: el despertar, recaudó apenas 742 dólares en más de una semana en taquilla en Estados Unidos, según el sitio especializado Boxofficemojo.com. Y la compañía está al borde de la quiebra.

Otros estudios también se vieron sacudidos por escándalos sexuales, como el gigante de internet Amazon, que despidió a su director Roy Price tras alegaciones de acoso.

Daño colateral: la muy esperada serie de televisión de David O’Russell ( Joy: el nombre del éxito, Los juegos del destino) fue “torpeadeada”, explicó la actriz Julianne Moore en el programa Live with Andy Cohen.

“Con la debacle de Weinstein y otro asunto con Amazon, todo el mundo se retiró” del proyecto, dijo la actriz ganadora del Óscar, que trabajaría con Robert de Niro.

Un guionista que trabajó meses en un proyecto de serie para Amazon dijo a la AFP que ahora es una incógnita si se materializará.