Meghan Markle se casa esta noche, en el capítulo final de 'Suits'

A poco menos de un mes de su boda con el príncipe Enrique de Inglaterra, Meghan Markle se casa... en la televisión.

En el final de la séptima temporada del drama judicial Suits, Rachel Zane (Markle) se casa con Mike Ross ( Patrick J. Adams).

"Me quise casar contigo desde el primer momento en que te vi", dice Mike.

"Eres el esposo que siempre quise", responde Rachel, según el tráiler del episodio, que se transmite en Estados Unidos este miércoles.

"Te amo y siempre te amaré", sigue él.

After seven seasons, the moment has finally arrived. Don't miss #MikeAndRachel say "I do" in the two-episode season finale, this Wednesday at 9/8c on @USA_Network. pic.twitter.com/wYkh9rLy0T