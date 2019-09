Las 'coincidencias' de Llevarte a Marte

Después de varios años alejados de los escenarios, el grupo de rock panameño Llevarte a Marte regresa con un EP llamado Coincidencias, y no es para menos.

Este viernes 27 de septiembre, se lanzará el sencillo Camila, inspirado en una niña de la guerra civil siria que a pesar de huir de ese infierno resulta ser adoptada por una familia que abusa de ella.

David Lamboglia, el vocalista de la banda, reflexiona en una entrevista con La Prensa cómo se alinearon los astros para que él fuese el sucesor a una figura tan importante como lo fue Luis Pipe Barboza.

¿Cómo surge 'Camila'?

Tengo razones mixtas. Entre esas, en Panamá hay muchos casos desatendidos de violencia infantil, de violación de menores, y a muchas de las personas que cometen esos actos si acaso les dan horas de servicio comunitario como pena y listo. Chao. La verdad siento que es un tema que no se le da la difusión que debería tener.

Además, yo soy padre de una hija de tres años y cada vez que escucho de estos casos no me puedo imaginar si mi hija estuviese en esta situación. Esto, a mí y a la banda nos llega bastante.

¿Cómo fue tu llegada al grupo?

Todo comenzó con un amigo en común llamado Gamalier. En su casa, habían muchas reuniones y coincidíamos mucho con Pipe y Jairo de Llevarte a Marte. Desde ese entonces, Pipe se me acercó y me hablaba como si fuésemos amigos de toda la vida. Me echaba cuentos y me daba sugerencias y consejos a la vez.

La verdad es que fue muy fuerte para mí cuando me enteré de la noticia de su muerte y lo fue para todos. Yo hasta cierto punto lo consideraba un mentor.

Un día, da la casualidad que estoy tocando la versión acústica de Chance en una reunión y Jairo esta ahí. El me ve y pienso que no debería seguir tocando porque recién se había muerto Pipe, pero el me dijo: 'No, continúa'. La cuestión es que días después me invita a formar parte de la agrupación.

De hecho, me entero que Pipe inclusive había dicho que si él dejaba de existir , yo sería su reemplazo. Eso me tomó por sorpresa y todavía no sé como lidiar con este hecho.

Pero hay otras coincidencias más. Andrés, el guitarrista principal, obtuvo un amplificador con el que se grabaría el primer disco de estudio Amargo. Pipe supo de eso una semana antes de haberse grabado. ¿Cómo logró averiguarlo? Nadie sabe.

¿Cómo fueron los primeros días con el grupo?

Los primeros días fueron bastante raros. No nos conocíamos mucho entre nosotros y al mismo tiempo teníamos que armar un espectáculo para una audiencia cercana a las 15 mil personas aproximadamente en el Pixbae Rock Fest 2014, en el que habían grupos como 30 Seconds To Mars. Todo salió muy bien, no me acuerdo exactamente que fue lo que pasó pero logramos salir adelante. A la gente le gustó nuestro show pero también hubo algunos que hicieron críticas, que es lo normal.

Lo bonito de esto es que empezó con bastantes críticas pero poco a poco la gente abrazó el cambio más y creemos que nació una nueva clase de fanáticos que abrazan la nueva dirección de la banda, y estamos muy agradecidos con ellos por tener la paciencia de acogernos, escuchar nuestra música y disfrutar lo que hacemos hoy en día.

¿Qué opinas de la nueva generación del rock panameño?

Yo opino que la nueva generación de músicos es increíble y muy buena. La verdad he escuchado a exponentes como Carlos Vallarino y agrupaciones que me gustan bastante como Entrenos.

Capaz que se me escapan varios pero hay muchos exponentes de la música panameña que están saliendo, tienen rato tirando puños y patadas y la verdad es que siento que vamos por un buen camino. No sé si esto siempre fue así pero quizás porque ahora tenemos las redes sociales ahora las cosas se están dando a conocer un poco más pero hay mucha variedad cultural en Panamá.

¿Qué opinó tu familia al principio?

Yo siempre he tenido inclinaciones para tocar música. Mi familia ya lo sabía. Mi mamá no quería. Es más, cuando cantaba en el baño me gritaba: ¡Mata la música! Ella nunca quiso. Ahora, cuando me ve en una tarima y me ve haciendo cosas más estructuradas ella asume que ese es el camino que yo escogí.

Pero, mi familia lo acepta bastante bien y me apoyan así que eso me hace muy feliz.

¿Qué música escuchabas cuando eras joven?

Cuándo estaba en tercer año de la secundaria me gustaba mucho el rock. Escuchaba a grupos como The Mars Volta, una banda que combinaba los ritmos tropicales con el rock y la música progresiva. Su música fue determinante en mi decisión de querer vivir de la música. Un sueño que se me ha hecho realidad.

¿Cómo fueron tus cinco años con Llevarte a Marte?

Han sido una evolución tremenda. Marcaron un antes y un después con Llevarte A Marte y he aprendido muchísimo. Me gusta estar con mis compañeros de banda que son músicos increíbles. André, por ejemplo, sabe mucho de la guitarra, de los acordes y la vocalización. Bobby también sabe como manejar la batería y es un monstruo de la fotografía. Jairo me enseñó, por otro lado, a interactuar con el público y Bimbo, qué es el más loco del grupo, pero él es el más filósofo y más pensante.

Ha sido definitivamente una retroalimentación entre nosotros mismos.

¿Cuál es la proyección internacional del grupo?

Tenemos planeado hacer conciertos en países como Colombia, México y muy pronto vamos a estar revelando nuestros futuros planes. La música sobra y tenemos mucho que compartir y ofrecer. Estamos ansiosos de que la gente nos escuche.