Cuando tu candidato presidencial no usa corbata... ¿qué quiere decir?

Una campaña electoral no se trata solo de propuestas y planes de gobierno. También es cuestión de estrategias, para empacar, presentar y promover ante las masas a los candidatos, con el objetivo de inclinar su intención de voto hacia quien finalmente ocupe el solio presidencial. "Todo lo que es la vestimenta lo incluyo en el lenguaje no verbal, aquello que no dices, pero que los demás ven y hace que sientan algo", explica Cibeles De Freitas, especialista en comunicación. En política, eso incluye la postura de un candidato, cómo mueve las manos, su forma de mirar. También cómo se ve, y en estos tiempos, específicamente, si usa o no corbata. "La tendencia de estar sin corbata no es algo nuevo en Panamá", asegura De Freitas. "Pero ahora lo estamos notando mucho más, luego del primer debate en que dos de los candidatos se presentaron sin ella. Eso llamó la atención de muchas personas".