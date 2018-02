Contra la moda del espectáculo, Giorgio Armani aporta su clasicismo

Giorgio Armani presentó este sábado en la Semana de la Moda de Milán su nueva colección otoño-invierno, bautizada Atmósfera, con la que se posiciona contra la moda espectáculo y reivindica el clasicismo de la casa.

"Mi moda no es la del espectáculo que dura lo que un desfile, que da que hablar y que estaría desconectada de lo que mi cliente encuentra después en mis tiendas", declaró Giorgio Armani a la AFP tras el desfile. "Nunca les hablaré de cabezas cortadas. Nunca he jugado a ese juego, y el desfile de hoy confirma la idea que defiendo desde siempre: no estoy aquí para confundirlos", apuntó, haciendo referencia a la polémica del último desfile de Gucci, el miércoles.

En esa ocasión, algunos modelos tenían un tercer ojo, o cargaban bebés de dragón en brazos o incluso llevaban su propia cabeza como último grito en accesorios de moda.

La temporada es un cruce entre los codos "armanianos", como le gusta llamarlos al maestro -elegancia lineal, formas básicas, puras y extendidas- y las influencias de otras culturas.

Los motivos étnicos se conjugan con bordados en chaquetas cortas o largas, joyas de pompones o bolsos en bandolera con flecos. "La intrusión y la inclusión de referencias étnicas en la moda es lo que provoca emoción.

Saint-Laurent lo hizo en los años 1970 con Marruecos y fue eso lo que dejó huella", analizó al hablar con la AFP.

Las siluetas son fluidas, los pantalones amplios y libres, el calzado plano. La paleta neutra, que caracteriza el estilo de Armani, se resalta en esta ocasión con colores vivos como el fucsia, el rojo o los reflejos metalizados.

Tras el desfile, una parte de los invitados pudo asistir en un teatro contiguos a la proyección de un cortometraje titulado La chaqueta.

El proyecto es resultado del Armani Laboratorio, un taller cinematográfico que se desarrolló durante el pasado noviembre, y que permitió a ocho jóvenes talentos de diferentes disciplinas del cine trabajar durante una semana con sus mentores, profesionales renombrados del sector.

Giorgio Armani, quien asistió a la proyección, se declaró "feliz del resultado". "Cuando nace un proyecto y yo no tengo el control, debo confiar en el talento de los otros, y eso genera aprehensión. Así que estoy tranquilo y muy satisfecho", reconoció.

Esta semana de la moda de Milán, que comenzó el martes, cuenta con un centenar de desfiles y más de sesenta espectáculos.