La fotógrafa de raíces panameñas que ha hecho campañas para Spotify

Kayla Reefer es una fotógrafa de raíces panameñas nacida en Estados Unidos.

Con 27 años de edad y cuatro de carrera profesional, ha trabajado para publicaciones como Billboard, The New York Times, Vice y Fader, entre otras.

Ha realizado campañas para las plataformas Spotify y Vevo, y las fotos paradel detrás de cámara de la seriede

Hace algunos meses visitó nuestro país para participar en la exhibición Afropoderosas. Nacida en California, Estados Unidos, ha vivido en Panamá, Puerto Rico y diferentes estados del país norteño, lo que según ella, la ha ayudado a ser consciente de las personas a su alrededor.

¿Qué te llevó a la fotografía?

Quería ser cineasta y pensé que la forma ideal de empezar en ello era la fotografía. Después me fui enamorando de la parte técnica y la natural que conlleva y me fui perfeccionando. La gente me decía “tienes un ojo para la fotografía”, yo no sabía a que se referían, pero con el tiempo me di cuenta que tenía una especie de sentido para ello.

De las experiencias que has tenido durante los cuatro años como profesional, ¿qué momento te ha marcado?

He tenido varias experiencias con las que puedo decir, “¡wao! no puedo creer que soy fotógrafa profesional”. A esta edad es algo increíble. Si tengo que escoger, una sería esa vez que vi mis fotos para una campaña de Spotify en las pantallas de Times Square.

