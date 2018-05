No habrá una luna de miel inmediata para Enrique y Meghan

El duque y la duquesa de Sussex, conocidos previamente como el príncipe Enrique de Gran Bretaña y Meghan Markle, pasarán su primera noche de casados en el Castillo de Windsor.

Tras la misa en la Capilla de San Jorge y un almuerzo, se pudo ver a la pareja dirigiéndose en un descapotable, conducido por Enrique, rumbo a la casa real Frogmore House (considerada el escondite de la familia real) para una exclusiva recepción nocturna para 200 invitados, cuyo anfitrión es el príncipe Carlos, padre de Enrique.

The Duke and Duchess of Sussex depart Windsor Castle for a reception hosted by The Prince of Wales at Frogmore House, in a silver blue Jaguar E-Type Concept Zero. This vehicle was originally manufactured in 1968, and has since been converted to electric power #RoyalWeddingpic.twitter.com/hRrxEUlFlJ