El mundo de las esculturas panameñas en las redes sociales

Albert Einstein de Bella Vista. En su 87 aniversario de fundación, el pasado 12 de junio, el corregimiento fue reseñado en Instagram con una imagen de la emblemática escultura del físico alemán, obra del artista panameño Carlos Arboleda. Otra imagen en la red social, publicada el 9 de agosto de 2017, muestra la figura en bronce de Justo Arosemena cuando se conmemoraba el bicentenario del nacimiento del político, abogado y escritor. La estatua se remonta a 1954, fue ideada por el español Victorio Macho y luce sus proporciones en un costado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá (UP). Y se agrega la etiqueta " #ÑapaCultural" con el dato de que el monumento cuenta con una réplica en México. Más fotos: una del busto de Carlos V (1500-1558) en el Casco Antiguo, monarca español y precursor de la idea de construir un canal en Panamá al ordenar la primera exploración para evaluar una posible ruta entre océanos; otra de anfibios en la cinta costera que recuerda que el 14 de agosto es el Día Nacional de la Rana Dorada, y una del militar Tomás Herrera alusiva al Día Internacional de los Monumentos y Sitios (18 de abril) establecido en 1983 para fomentar la diversidad del patrimonio cultural de la humanidad y los esfuerzos para su conservación y protección.

Mundo Esculturas, una iniciativa reciente que se desenvuelve en plataformas digitales como Instagram y Facebook con un objetivo definido: revalorizar el patrimonio monumental panameño al conectarlo con las personas a través de las redes sociales. Así, Mundo Esculturas comparte desde 2016 fotografías de esculturas y monumentos que se encuentran en las calles, plazas y edificios de Panamá, contando detalles de su autor, técnica artística, el personaje o episodio histórico capturado en roca o metal y mensajes como: " Los monumentos encierran el espíritu de un recuerdo. Son fragmentos de arte que traen a la mente el pasado o refrescan la vigencia de un acontecimiento. Las obras que se encuentran en el espacio público de Panamá no solo embellecen las calles sino que robustecen la memoria. Las esculturas son pausas obligadas de reflexión, que hoy representan una importante colección de bienes patrimoniales de todos los ciudadanos".

En unos dos años capturando imágenes por la ciudad de Panamá y recibiendo colaboraciones desde el interior del país, Mundo Esculturas ha reseñado más de 150 estatuas y monumentos. Se ha abarcado principalmente zonas de la urbe capitalina como ave. Balboa, vía Argentina, Casco Antiguo y el campus central de la UP, detalla Francisco Olivella, fundador y director de Mundo Esculturas, un estudiante de derecho 21 años impulsado por el interés que sintió desde niño por el arte escultórico durante los paseos familiares en parques o plazas al calor de las tardes en San Felipe. "Me interesaban las esculturas porque siempre me ha gustado la historia y los monumentos son como 'bibliotecas' al aire libre, porque encierran una historia detrás", apunta Olivella.

La escultura es una representación artística de quienes somos, cómo somos y lo que fuimos. No hablan, ¡pero siempre transmiten un mensaje! Y al observar la gran cantidad de bustos, estatuas y monumentos en las avenidas de la ciudad, muchas de ellas desconocidas, Olivella empezó a exponerlas en las redes sociales, pronto se unieron los seguidores, la información circuló con más fluidez y empezaron a llegar colaboraciones con fotos de más esculturas. "Ha sido ayuda valiosa, porque nos han mandado estatuas del interior del país, información a la que quizá nunca hubiéramos tenido acceso", reconoce Olivella, quien maneja el proyecto con la colaboración de sus familiares. Si un usuario de redes sociales quiere participar, debe tomar la foto del monumento, identificar el autor y contar el episodio histórico que representa. Y como las placas que acompañan las esculturas -cuando las hay- tienen muy poca información, Olivella se ha apoyado en la lectura de libros y periódicos antiguos para aportar más detalles de cada obra publicada en Mundo Esculturas, que en 2017 formó parte de los proyectos naranja de la plataforma de emprendedores Open Arts PTY y de las charlas "Experto Visitante" del Biomuseo.

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Registro de monumentos. Cuando Olivella puso en marcha su plan y empezó a investigar las historias detrás de cada escultura retratada, se encontró con un problema: no existe un inventario general de monumentos en ninguna institución pública o privada del país. "Tenemos más de 100 años de vida como República y no existe ese detalle", matiza.

La Alcaldía de Panamá maneja un registro de 18 monumentos y plazas cuyo mantenimiento y restauración son su responsabilidad ( Ver tabla). El resto de bustos y estatuas que se aprecian en los espacios públicos de Panamá son el resultado de iniciativas privadas, ejecutadas tras obtener la autorización correspondiente, según información de la alcaldía capitalina.

Por tanto, cada fotografía que se comparte en Mundo Esculturas alimenta lo más cercano a un "censo" de monumentos de Panamá. Ahora cuenta con 145 publicaciones en Instagram y otras tantas en Facebook. "Dentro de unos años, cuando el registro de esculturas sea más robusto, podremos aproximarnos a datos como en qué corregimiento hay más obras, qué personaje tienen más monumentos en su honor, cuántos son dedicados a hombres, cuántos a mujeres o durante qué periodo histórico se erigieron más", plantea el emprendedor.

Directorio de escultores. El registro de las esculturas, prosigue Olivella, también brindará la información necesaria para elaborar un directorio de los escultores, nacionales y extranjeros, que cuentan con obras en Panamá. Son artistas, en general, casi anónimos para la ciudadanía, más desconocidos que muchas de las propias esculturas.