La policía confirma que la diseñadora Kate Spade se suicidó

La diseñadora de modas Kate Spade se suicidó este martes en su apartamento, confirmó la policía. Tenía 55 años de edad.

Personal de limpieza halló a Spade ahorcada en su residencia de Park Avenue alrededor de las 10:20 de la mañana del martes, según agentes. Dicen que dejó una nota en la escena.

Los funcionarios no estaban autorizados a divulgar detalles de una investigación en curso y hablaron con The Associated Press a condición de anonimato. No sabían qué decía la nota.

La diseñadora neoyorquina creó una línea de elegantes bolsos a principios de los 90 que causó sensación. Su compañía, Kate Spade New York, tiene más de 140 tiendas al menudeo y de descuento en todo Estados Unidos y más de 175 tiendas a nivel internacional.

Spade trabajó inicialmente como periodista en la revista Mademoiselle. En 1993 fundó con su pareja, el publicitario Andy Spade, una marca alegre y urbana, con dosis de retro y nerd, que alcanzó la fama. Primero produjo carteras, que se volvieron icónicas, y luego agregó vestimentas.

Vendió la totalidad de su marca en 2006 y ya no estuvo más asociada a la casa que llevaba su nombre. En 2017 fue comprada por Coach por 2 mil 400 millones de dólares.

Spade, que intentó regresar a la moda con una nueva marca, Frances Valentine, en 2016, deja a su marido Andy y a una hija, Frances.