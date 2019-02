Danilo Pérez entre los primeros ganadores de los premios Grammy

Lista parcial de ganadores de los premios Grammy, en su 61ra edición, que se entregan este domingo 10 de febrero en el Staples Center, en Los Ángeles.

Mejor álbum pop vocal: "Sweetener", Ariana Grande.

Mejor interpretación pop solista: Lady Gaga, "Joanne (Where Do You Think You're Goin'?)".

Mejor álbum pop vocal tradicional: "My Way", Willie Nelson.

Mejor grabación dance: "Electricity", Silk City & Dua Lipa con Diplo & Mark Ronson.

Mejor canción country: "Space Cowboy", Kacey Musgraves (Luke Laird, Shane McAnally y Kacey Musgraves).

Mejor álbum de reggae: "44/876", Sting & Shaggy.

Mejor interpretación country solista: Kacey Musgraves, "Butterflies".

Mejor interpretación country, dúo o grupo: Dan + Shay, "Tequila".

Mejor álbum de música alternativa: "Colors", Beck.

Mejor álbum de comedia: "Equanimity & the Bird Revelation”, Dave Chappelle.

Mejor álbum de pop latino: “Sincera”, Claudia Brant.

Mejor álbum de rock, música urbana o alternativa latina: “Aztlán”, Zoé.

Mejor álbum de música regional mexicana, incluyendo tejana: “¡México por siempre!”, Luis Miguel.

Mejor álbum tropical latino: “Anniversary”, Spanish Harlem Orchestra.

Mejor álbum instrumental de Jazz: "Emanon", Wayne Shorter y el cuarteto Wayne Shorter (uno de sus miembros es el panameño Danilo Pérez).

Mejor álbum de latin jazz: “Back to the Sunset”, Dafnis Prieto Big Band.

Mejor álbum de jazz vocal: "The Window", Cecile McLorin Salvant.

Mejor video musical: "This Is America", Childish Gambino.

Mejor compilación de una banda Sonora para un medio visual: "The Greatest Showman".

Mejor música original para un medio visual: "Black Panther".

Mejor canción escrita para un medio visual: "Shallow" de "A Star Is Born".

Mejor álbum de blues tradicional: "The Blues Is Alive and Well", Buddy Guy.

Mejor película musical: "Quincy", Quincy Jones.

Diseño de empaque de edición limitada: "Squeeze Box: The Complete Works of 'Weird Al' Yankovic".