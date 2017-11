Meghan Markle dice adiós a Hollywood para casarse con su príncipe

La modelo y actriz estadounidense Meghan Markle dice adiós a su exitosa carrera para casarse con un príncipe, como hizo Grace Kelly, aunque la futura esposa de Enrique de Inglaterra nunca estuvo cerca del Óscar.

Después de versiones durante meses de que saldría de la serie judicial Suits, en la que ha estado por seis años, Markle confirmó este lunes 27 de noviembre de 2017, en una entrevista con la BBC, que se retirará de los escenarios para enfocarse en su trabajo humanitario.

"Será un nuevo capítulo", dijo con una amplia sonrisa la actriz estadounidense, de 36 años, que ya cerró su blog The Tig, sobre estilo de vida.

Igual que Enrique y el resto de la familia real, Markle ya estaba involucrada en obras humanitarias: viajó a Ruanda para una campaña de agua potable con la organización canadiense World Vision, milita en la entidad de Naciones Unidas para la igualdad y empoderamiento de las mujeres y es consejera de la caridad One Young World.

"Tendrá que reorientar su tiempo y trabajo hacia los muchos deberes que se esperan de un miembro de la familia real" británica, explicó Sarika Bose, profesora de la universidad Columbia Británica, en Canadá, y experta en temas monárquicos.

"Será difícil mantener una carrera tan pública como la actuación, aun cuando los tiempos han cambiado desde que Grace Kelly tuvo que dejar su altamente exitosa carrera en el cine para casarse con el príncipe Raniero de Mónaco" en 1956. Entonces, Kelly, una de las musas del cineasta Alfred Hitchcock, ya era una estrella de Hollywood, con un Óscar en su vitrina.

The Prince of Wales is delighted to announce the engagement of Prince Harry to Ms. Meghan Markle. pic.twitter.com/zdaHR4mcY6