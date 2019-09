El rapero Dave recibe el premio británico Mercury por ' Psychodrama'

El rapero británico Dave, de 21 años, le alzó el jueves con el prestigioso Premio Mercury al mejor álbum del último año con su obra Psychodrama, que explora la identidad negra y denuncia el racismo institucionalizado.

"No sé que decir, pero quiero antes que nada invitar a mi madre al escenario", dijo el joven rapero, quien poco antes había interpretado su éxito Psycho en la sala de conciertos Eventim Apollo.

"Quiero agradecer a mi hermano Christopher. Esta es tu historia", dijo Dave al recibir el premio, en referencia a su hermano encarcelado en 2013.

Creado en 1992, el premio Mercury consagra el mejor álbum británico o irlandés de los últimos 12 meses. Aunque viene acompañado de un premio de 25 mil libras esterlinas (unos 28 mil euros) en general el premio impulsa exponencialmente la ventas de los discos premiados.

"Es un gran honor. Es seguramente el mejor día en la vida de mi madre", dijo Dave poco después de recibir su premio, en una conferencia de prensa. "Esto es algo mucho más grande que yo", comentó.

El álbum Psychodrama se sumerge en la pesada realidad de la comunidad negra de Londres pero también una celebración de su identidad.

"Negro es mucho más que ser afroamericano", dice Dave en su canción "Black" (Negro), donde recuerda de su comunidad "tenía verdaderas reinas". "Cuanto más negra es la mora, más dulce es su jugo. Un niño muere, cuanto más negro es el asesino más dulce es la noticia", apunta.

