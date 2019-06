Las nueve reglas de la selección de vinos para sus fiestas

¿Por qué los vinos que se sirven en la mayoría de las bodas son tan malos? En la última a la que asistí, dejé el tinto y el blanco y tomé un cóctel aguado. No tiene que ser así.

Elegir vinos para una boda, o para cualquier fiesta importante, es algo más que encontrar marcas que le gusten a un precio razonable. Se trata de tener un plan y principios firmes, como los nueve que figuran a continuación, formulados por directores de vino y sommeliers.

Apueste por las delicias, no por regiones o marcas

"Los vinos de coctelería son donde se puede ahorrar dinero", asegura William Carroll, director de bebidas de Blue Hill en el condado de Westchester, que organiza de tres a cinco bodas a la semana. Elija unos blancos picantes, que sacian la sed, y tintos frutales, con mucho sabor.

La sommelier de Gramercy Tavern, Katie Venezia, que acaba de comprometerse, dice que buscará regiones como España o Italia, o regiones subestimadas de Estados Unidos, como Finger Lakes, para obtener la mejor relación calidad-precio.

Complazca muchos paladares, no solo el suyo

"La gente se mete en problemas cuando el gusto personal domina", agrega Carroll. En otras palabras, póngase el sombrero de hospitalidad y decida qué es lo mejor para sus invitados.

Él y otros abogan por vinos muy versátiles para el público, con ejemplos de espumosos, tintos, blancos y rosados en el bar durante la recepción, blancos y tintos que combinen con el menú del almuerzo o la cena, y un vino espumoso para el brindis.

Derroche donde la gente se dé cuenta: en la cena

Chris Dunaway, el nuevo director de bebidas en The Little Nell de Aspen, recomienda servir tintos tanto de cuerpo ligero como de cuerpo completo, así como un blanco.

Sí, debe servir el rosado

"Rosado en una boda es una obviedad", dice el maestro sommelier Carlton McCoy, exdirector de vinos en Little Nell de Aspen. "Es un reemplazo perfecto de bajo octanaje para un cóctel".

También es festivo y veraniego, popular pero a un precio moderado. Durante las bodas en Meadowood Resort, en el Valle de Napa, la sommelier de la finca, Monica Zanotti, hace que los camareros pasen copas de rosado frío justo cuando finaliza la ceremonia.

Elija una alternativa espumosa a la champaña

"La elección de las burbujas tiene que ver con su presupuesto", asegura McCoy, quien cree que el cava, el cremante y el licor doméstico son menos costosos y funcionan mejor que el champán de gama baja.

No sirva champán con el postre

Nadie se queja realmente de beber champán seco con pastel de bodas, pero los dos son un verdadero desajuste. La dulzura de la torta hace que el sabor de la espuma sea ácido. En su lugar, sirva un vino espumoso dulce.

Considere formalidad, temporada y ubicación

He estado en bodas en una playa, así como en otras en las que el novio llevaba corbata y colas blancas y el Krug Grande Cuvée era gratis. El clima cálido dicta más blancos y rosados que tintos, mientras que una divertida boda en la playa requiere algo informal, como servir latas de vino en una gran tina de hielo.

Opte por botellas de gran formato

"Nada dice fiesta como grandes botellas de vino", dice Patuszak, quien sirvió todos los vinos en su boda en Finger Lakes desde magnums o jeroboams (el equivalente a seis botellas). Se ven festivas, incluso si el vino no es caro.

Además, bueno, las botellas grandes también son excelentes para las fotos de Instagram.

No hay tal cosa como demasiado vino

El peor escenario es no tener suficiente. No en una gran sorpresa. Para calcular lo que necesitará, tenga en cuenta cuánto tiempo va a servir, la comida, cuántos invitados y cuánto suelen beber. ¿La mayoría serán amigos amantes del vino? ¿O familiares que se quedan con una copa durante horas? En una boda en Meadowood Resort en el Valle de Napa, la sommelier de la finca Monica Zanotti descubrió que aproximadamente la mitad de las personas no bebían, algo que se está volviendo más común.

Nick Porpiglia, que supervisa los puntos de venta de alimentos y bebidas en el moderno hotel Wythe de Brooklyn, un bastión de vino natural, calcula que puede ser desde dos copas hasta una botella por persona. El consenso entre mis informantes fue de tres copas por persona si el evento incluye una hora de cóctel, cena y baile.