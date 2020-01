Bernabé Pérez renuncia a la candidatura de contralor; dice que no recibió presiones

Bernabé Pérez anunció la tarde de este lunes, 24 de noviembre, que renunciaba a su candidatura para dirigir la Contraloría General de la República.



El exlegislador Pérez había sido elegido –el 9 de octubre pasado– como candidato en una elección interna de los diputados de la bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), colectivo político del cual es miembro. Sin embargo, su designación trajo diferencias entre los diputados perredistas.



“Esta renuncia la efectúo sin presiones” ni arreglos de ninguna clase, expresó Pérez en la conferencia. "Todo lo que tengo me lo gané luchando... Decir que tomé esta decisión por presión, no es", remarcó.



Pérez explicó que declinaba de sus aspiraciones para no ser un elemento de obstáculo ni causa de conflicto interno en el PRD, ni externo, como lo es la continuación del pacto por la gobernabilidad que se mantiene con el panameñismo.



“Esta renuncia la hago con el deseo de que su clase política logre acordar y designar en este cargo a una persona que en verdad haga los méritos y legitime su actuar, y cumpla con el objetivo de esta entidad, en el control y fiscalización de los bienes y cuentas públicas”, agregó.



Tras el anuncio de Pérez, se dio a conocer que el secretario general del PRD Carlos Pérez Herrera ofrecerá una conferencia de prensa en la sede del colectivo.



Al cierre del periodo ordinario de sesiones, la Asamblea informó que recibió 74 postulaciones; de esas 41 al cargo de contralor y 33 al de subcontralor.



A la actual contralora, Gioconda Torres de Bianchini, se le vence el período el próximo 31 de diciembre.



(Con datos de Gustavo A. Aparicio O.)