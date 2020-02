La ola coreana en Panamá

Una corriente cultural que viene de muy lejos es el “Hallyu wave” (ola coreana), que ha logrado generar simpatía en un porcentaje de la población panameña.



El gusto por esta cultura es un fenómeno que se registra en numerosos países e implica diversos aspectos, pero su epítome son las series o dramas televisivos y el Kpop (pop coreano), con sus respectivos intérpretes, celebridades artísticas al estilo Britney Spears o como cualquier banda juvenil del momento en el mercado estadounidense.



En Panamá el romance con la ola coreana empezó en 2010 gracias al drama Mi adorable Sam Soon que transmitió Sertv, comenta Ana DRosa, coordinadora de Korea Fans Panamá (KFP).



Sí, la cultura coreana cuenta con un club de aficionados que reúne todos los grupos que simpatizan ya sea de la música, de las series o de cualquier aspecto de la ola coreana.



KFP fue una propuesta que la Embajada de Corea en Panamá le hizo a DRosa y al resto de seguidores de la ola coreana en abril pasado y ahora cuentan con unos 100 integrantes activos, un blog (koreafanspanama822.blogspot.com), un canal en Youtube (KFPANAMA507) y cuentas en redes sociales como Facebook y Twitter (@KoreaFansPanama), detalla DRosa.



DRosa, de 42 años, comenta que la mayoría empieza por gustarle un grupo o serie y luego se sumerge en esta cultura oriental. También están, añade, aquellos que solo gustan algún aspecto de la corriente cultural.



Bae Yong Joon, Hyun Bin, Cha Seung Wo, Lee Min Hoo Jang Geun Suk BI RAIN, JYJ, Big Bang y PSY son solo algunos de los cientos de artistas solistas y grupos que hacen suspirar a las amantes del Kpop, apunta DRosa. De todos, Kim Hyun Joong es considerado como el más popular, el rey.



“Soñamos con que traigan algún día a alguno de estos grupos”, reconoce.



Pero los verdaderos causantes de la ola coreana son los dramas de televisión, siendo Sonata de Invierno en 2002 el detonante, narra DRosa. En Panamá, además de Sonata de Invierno, han transmitido Goong, El príncipe del café, Perfume de verano, Boys Over Flower, Eva y Mi adorable Sam Soon, que despertó en 2010 la afición en Panamá.



Y tanto ha crecido la ola coreana en Panamá, que la radio y los canales musicales han incluido el Kpop en sus programaciones, resalta.



“La emisora pionera en esto es Maxima 104.3 que tiene un programa de radio llamado Maxikpop que desde hace un mes dedica una hora diaria de kpop de 4:00 p.m. a 5:00 p.m”, apunta.



ACTIVIDADES



En conjunto con la Embajada de Corea en Panamá, KFP ha participado en diversas actividades locales como festivales de Kpop, de gastronomía y de cine. De hecho, entre el 21 y 26 de septiembre se realizará la nueva versión del Festival de cine Coreano en Cinemark de Multicentro, destaca Dalia Jeong, especialista de la embajada coreana.



Hay más. Jeong añade que actualmente la cadena televisiva coreana KBS está realizando el concurso internacional Kpop World Festival 2012 en el que compite el grupo panameño 4KP (For Korea Panama), compuesto por las jóvenes Marjorie Yearwood, Cristel Ryan, Eliana Villarreal y Katherine Soto que interpretan y bailan Kpop en busca de ganar el premio de ir a conocer Corea.



Eliana dice que su afición por la cultura coreana nació al conocer el Kpop y cuando ella y sus amigas escucharon de la competencia, la Embajada de Corea en Panamá hizo la convocatoria y resultaron elegidas por Panamá entre siete grupos aspirantes.



Ahora, explica Eliana, para clasificar deben recibir más votos que las otras bandas a través de internet (www.k-popworldfestival.org) y acumular visitas en Youtube (http://www.youtube.com/user/kbskpopworld).



La votación digital termina este 20 de septiembre. Eliana y el resto de integrantes de 4KP solo piensan en el “sueño de conocer Corea”.