Semifinal del béisbol juvenil arranca el jueves

Después de rectificar el error que se cometió, la Federación Panameña de Béisbol dio a conocer cómo quedó la clasificación y el calendario de juegos de las dos series de la semifinal del campeonato nacional juvenil.

En un comunicado de prensa se confirmó que fue “un lamentable y costo error” por parte del “Departamento de Estadísticas y Anotación” y que el orden de los clasificados queda ahora de la siguiente manera: Los Santos (1), Chiriquí Occidente (2), Chiriquí (3) y Panamá Metro (4).

Con este panorama, la batalla que será al mejor de cinco partidos para definir los dos finalistas, empezará este jueves 31 de enero, en el interior del país con dos juegos.

Los Santos recibe a Panamá Metro en el estadio Olmedo Solé de Las Tablas, mientras que Occidente hace lo propio frente a Chiriquí en el Glorias Deportivas Baruenses.

De acuerdo con lo aprobado en el reglamento del torneo, Los Santos tendrá dos juegos en casa y después le hará la visita a Metro en el Rod Carew en igual cantidad de veces. De ser necesario un quinto partido, los santeños volverán a su feudo.

En la otra llave, Chiriquí prefirió no jugar en Boquete el juego que le correspondía, y después del primer enfrentamiento en Puerto Armuelles, la serie se traslada al Rod Carew para los juegos restantes.

La noche del lunes la federación informó otro orden posiciones y por ende un calendario diferente, pero luego de unas rectificaciones todo cambió.

