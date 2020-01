Matrimonio de dioses del rock: debuta Velvet Revolver

Pero su pasado es más que convincente: los tres ex miembros del legendario grupo Guns 'N Roses —el guitarrista Slash, el bajista Duff McKagan y el batería Matt Sorum— se unieron con el cantante de los Stone Temple Pilots, Scott Weiland, así como con Dave Kushner, guitarrista de la Dave Navarro Band.

La revista Rolling Stone describió a Velvet Revolver ya antes de su lanzamiento como un "supergrupo". Actualmente, el quinteto está de gira por pequeños y medianos clubes de Estados Unidos.

Durante mucho tiempo parecía que la posibilidad de que se reunieran estos músicos era solo una gran ilusión. Los tres ex miembros de Guns 'N Roses se habían juntado en la primavera de 2002 para tocar juntos y descubrieron que en realidad todavía disfrutaban mucho haciéndolo. Tras el alejamiento del fundador de la banda Axl Rose, en 1997, necesitaban otro líder.

No fue fácil dar con uno. Tras varios intentos fallidos, Scott Weiland, de los Pilots, parecía finalmente el hombre ideal. Para la banda sonora de la película Hulk grabaron juntos la canción Set Me Free . "Sabía que me gustaba su voz y cuando estábamos juntos sobre el escenario, surgía esa química espontánea que garantizaba nuestra colaboración", dijo Slash, quien vuelve a presentar para Velvet Revolver sus largos rizos oscuros y su sombrero de copa.

Weiland resultó ser al menos tan carismático y problemático como mister Rose. Sobre todo, no podía dejar la heroína. En mayo del año pasado, un juez ordenó su internación justo cuando Velvet Revolver iba a entrar al estudio para grabar su primer disco Contraband . Así, el debut se tuvo que ir postergando.

La tardanza valió la pena y al final incluso pareció un bien planeado golpe de promoción.

Ahora, gracias al primer single Slither , cuyo video ya se puede ver en MTV , Velvet Revolver puede coquetear con eso de ser una verdadera banda del underground . El video se rodó en las catacumbas de Praga.

"El disco es una representación real de las mejores cosas de la música de STP y las mejores de Guns 'N Roses, cuando estaban en sus respectivos momentos de gloria", dijo Weiland. "Es el matrimonio perfecto entre ambos".

El primer disco de Velvet Revolver, Contraband , sale a la venta el 8 de junio.