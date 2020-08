20 preguntas con Fidel

Rumbo a España

Fidel Escobar tiene un nuevo reto en el fútbol español.

El defensor panameño ya fue anunciado como nuevo jugador del AD Alcorcón en la segunda división, en un traspaso por tres temporadas con el club de Madrid.

Escobar, de 25 años de edad, reconoció que jugará en el nivel más alto de su carrera, luego de jugar la pasada temporada en la segunda división B de España con el CF Córdoba.

El mundialista en Rusia 2018 recalcó en una entrevista con La Prensa que pronto estará viajando a Madrid en un vuelo humanitario para unirse a sus nuevos compañeros en la pretemporada y recalcó que está listo para trabajar por uno de sus sueños, que es jugar en la Liga española.

Autocrítico y con hambre de revancha, el autor de dos goles en el Mundial Sub-20 de Nueva Zelanda en 2015 repasó los buenos y malos momentos de su carrera a nivel de clubes, en una charla en la que confesó su malestar por el lamentable episodio que vivió en el fútbol portugués cuando vistió la camiseta del equipo B del Sporting de Portugal.

Con temas como el fichaje del nuevo entrenador Thomas Christiansen y el nuevo formato de eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022, aquí el mano a mano con el próximo líder de la defensa de la selección de Panamá.

Nuevo equipo, nueva ciudad, ¿cómo se siente?

Estoy muy contento de poder encarar esta nueva etapa con un nuevo club, como es el Alcorcón. Ahora toca enfrentarlo de la mejor manera, con seriedad, humildad y con mucho respeto hacia el club. Y por mientras tocará entrenar acá hasta que me vaya.

¿Cuándo viaja a la capital española?

Ya mi agente se está encargando del tema. Tengo que viajar en un vuelo humanitario. La pretemporada arranca del 10 al 12 de agosto, pero todavía no tengo fecha exacta de cuándo viajo.

¿Cuál sería la meta en esta primera temporada con el Alcorcón?

En lo personal, mis objetivos son llegar al club, conocer a mis nuevos compañeros, seguir lo que proponga el nuevo míster, centrarme en el equipo y sacar los puntos para poder aspirar a subir a primera.

¿Se puede decir que a nivel de clubes va a jugar en el nivel más alto de su carrera en la segunda de España?

Claro, porque son equipos que aspiran a estar en la primera división. Y son equipos que bajaron a segunda, después de estar por muchos años en la Liga española. Y para mí, va a ser un sueño poder subir a primera con este gran club. Solo toca entrenar, estar bien físicamente, prepararme bien para el torneo y demostrar todo mi nivel con el Alcorcón.

Jugó 20 partidos con el Córdoba, ¿cómo califica su temporada en la segunda B?

Me fue bien, gracias a Dios. Tuve una buena temporada. Pude disputar la gran mayoría de los partidos y, gracias a eso, fue que el Alcorcón se interesó en mí.

Curiosamente, su último partido con el Córdoba fue en el duelo de panameños ante el Cartagena de Adalberto Carrasquilla, ¿qué recuerda de ese partido?

Sí, ese fue mi último partido con el Córdoba. Recuerdo que el Cartagena nos ganó 2-0 y Carrasquilla hizo un buen partido.

¿Le sorprendió el nivel que alcanzó Carrasquilla y que fuera el Cartagena que ascendiera?

No, el nivel de Carrasquilla ya uno lo venía viendo. Sí, pudo explotar más su juego cuando llegó al Cartagena, porque en Europa te preparan mejor físicamente, se entrena mejor. Y la verdad no me sorprendió que ascendiera el Cartagena, porque es un buen equipo y por algo pudieron subir de una vez.

Pasando al tema de la selección, ¿cómo tomó la designación de Thomas Christiansen como nuevo entrenador?

Es una designación que nos va a ayudar a centrarnos más en lo que es el fútbol europeo. Sé que como entrenador nos va añadir todo ese conocimiento que tuvo como jugador y todo eso nos puede ayudar.

¿Por qué siente que no funcionó la selección con el entrenador Américo ‘Tolo’ Gallego?

No le sabría decir. Son cosas de la federación. Ellos sabrán qué pasó. Nosotros somos futbolistas y al técnico que venga, nos tocará acoplarnos al sistema que venga.

¿Le gusta el nuevo formato de eliminatorias que sacó la Concacaf?

Sí, claro. El nuevo formato nos ayuda para bien. Nos ayuda para poder aspirar a ir a Catar y no conformarnos con el de Rusia.

Si le digo que a Panamá le toca Bermudas nuevamente, ahora en la primera ronda de las eliminatorias, ¿le gustaría?

Claro que me gustaría. Tenemos esa espinita clavada cuando nos ganaron en Panamá.

Con este nuevo formato, ¿la selección de Panamá está obligada a estar en el Mundial u obligada, como mínimo, a estar en la octagonal?

Estamos obligados a ir paso a paso. Pero lo primero es estar bien centrados en nuestros clubes, entrenar bien, estar bien físicamente y así llegaremos de la mejor manera a los partidos que se avecinan. Ya se nos fue el camino corto del pase directo a la fase final, pero Dios siempre abre una nueva puerta y se nos abrió está con el nuevo formato y hay que aprovecharla.

¿Siente que está listo para tomar ese rol de líder de la selección, tras la salida de varios jugadores experimentados?

Uno se puede sentir líder, pero todavía me falta trabajar más para poder llegar adonde uno quiere en la selección. Ser líder, hay que serlo tanto dentro como fuera del campo. Ahora solo me toca jugar los partidos con mi club y esperar a ver si me convocan.

Repasando un poco su carrera, ¿qué pasó en la MLS que no jugó tantos partidos como titular con el NY Red Bulls?

Yo puedo jugar fácilmente en la MLS, pero así es el fútbol. Toca esperar, toca entrenar bien y la verdad es que no te podría decir exactamente por qué no jugaba, si estaba bien. Me llamaban a la selección y jugaba todos los partidos. Después fui al Mundial, regresé y todavía no jugaba con los Red Bulls. Pero son cosas del fútbol. Solo me tocaba esperar por mi oportunidad. Por suerte se dio en el Córdoba y ahora espero que se dé con el Alcorcón.

Si pudiera hablar ahora con el Fidel que estaba jugando en el Sporting de Portugal, ¿qué le diría?

A veces, uno quisiera poder retroceder el tiempo. En ese momento no estaba centrado en lo que realmente quería, pero ahora sí lo estoy. Lo de Portugal le dolió mucho a mi familia, pero aquí estoy para remediar todo.

¿Pudo ver a José Luis Rodríguez en su debut en la Liga española frente al Real Madrid?

Sí, claro. Con José Luis siempre tengo comunicación. Cuando estaba en España y ahora en Panamá, siempre le preguntó cómo está. La verdad, lo veo muy feliz y eso me llena de mucha emoción, de mucha alegría, y también me sirve de mucha motivación para poder aspirar a llegar donde está él. Y cuando lo vi debutar ante el Real Madrid, me sentí muy contento, porque debutó en una de las mejores ligas del mundo.

Acá fue todo una ‘Puma-manía’ cuando debutó ante el Real Madrid. ¿Se ha puesto a pensar cómo sería para usted si se diera ese debut en la Liga española?

Para mí sería una satisfacción más, tanto para mi familia, como para todos los que están alrededor mío. Pero para llegar allá tengo que mostrar mucho sacrificio, humildad y proponérmelo como uno de los objetivos que quiero cumplir.

¿Tiene algún jugador que sigue en estos momentos, qué ve sus movimientos en YouTube?

Siempre veo muchos vídeos. Veo a Sergio Ramos, veo a (Raphael) Varane. Ahora también estoy siguiendo al central del Liverpool, (Virgil) van Dijk. Me gusta su estilo de juego, como marca, es fuerte. A veces uno copia un poco de eso y lo agarra para añadirlo a mi fútbol.

¿Un jugador favorito que de niño siempre siguió?

De pequeño, uno siempre mira la familia. Tenía a mi tío Víctor René Mendieta, a mi padre Fidel Escobar. Pero siempre en Panamá seguía la carrera de Felipe (Baloy) y Román (Torres).

Por último, un mensaje a los aficionados panameños que ahora estarán siguiendo sus pasos en el Alcorcón.

Les digo que apoyen, tanto a los jugadores que estamos afuera, como a los que están acá. Y les mando las mayores de las bendiciones y mucha fuerza, que esto pronto acabará.