´CHISTORÍN´

Los partidos de la Liga Nacional de Ascenso atraen más público que la propia LPF, y eso que ellos no gastan en tanta publicidad por todos lados.

SEGURIDAD

Me informaron directo desde el oeste que en los primeros partidos de fogueo no había ambulancia en el lugar, pero que después la consiguieron. Ojo no se duerman que debemos quedar bien con nuestros invitados.

BOLETOS

Mucha gente anda apresurada buscando boletos para el Panamá-Grecia. Hagan eso con tiempo, porque los boletos van numerados por butaca y no a la libre como en los campeonatos nacionales.

EL ´DRIVER´

Me contaron que en estos días vieron a alguien parecido a Toba Girón y que no es muy diestro manejando. Parece que luchó por unos cinco minutos para estacionarse y terminar más estresado que en un juego ante Chiriquí.

¿CÓMO ASÍ?

Me acaban de informar que hoy no estará en la fiesta de aniversario de Pandeportes un funcionario importante de Compras, ¿qué le habrá pasado? Pero el Verdolaga sí estará dirigiendo la orquesta en todo el concierto.