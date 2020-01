EMOCIÓN

El que estaba más feliz que niño en feria era Javier Tejeira cuando le tocó recibir la Copa del Mundo de la FIFA, estaba reído de oreja a oreja. ¡Quién como él!

DIFÍCIL

Hay jugadores de la selección que están sentidos con cierta parte de la Marea Roja por no tener confianza en el trabajo que puedan hacer.

SE FUERON

Hablando de la Sele, ayer se fueron para Miami, según la gente de la Fepafut para evitar distracciones. Pero les pregunto: ¿No era mejor llevárselos a un país que tuviera el nivel del mar parecido al de México?

EXPLICACIÓN

¿Será que Pelenchín ya guindó los guantes y nadie me dijo? A todos los boxeadores en Panamá les programan cartillas a cada rato, pero a él no. ¿Alguien me podría explicar el motivo?