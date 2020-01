REGALO

Las primeras 10 personas que llamen después de las 3:00 p.m. al 323-7212 se llevarán dos boletos para ir a la final de la LPF entre el San Francisco y Tauro. ¡Apúrense!

PRECIOS

El costo de los boletos para la final es de $5.00 para general norte y sur y $7.00 para preferencial este. Los jubilados pagan medio precio en cualquier ubicación.

CONGESTIONADO

Los productores de la película de Durán tienen casi secuestrado el estadio Rod Carew. No dejan que nadie se acerque a las instalaciones. Ojalá terminen antes del béisbol juvenil, porque si no, Metro no tendrá casa.

PERDIDOS

Se vienen los meses en donde los diputados que están ligados al béisbol nacional se pierden de la Asamblea y se dedican a ver los problemas de las ligas provinciales.