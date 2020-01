deportes@prensa.com

EL GRAN BOB

Como siempre un caballero y ayer Bob, de Pandeportes, llamó para dar sus felicitaciones. Mueran de envidia.

COMIBOX

Me soplaron que en la Comibox se pondrán exigentes con los boxeadores que nos representan. Sería bueno que ayuden además a tener mejores instalaciones.

FINA

Me dice un Castillo y no de no de arena, que la reunión de Uruguay terminó a favor de las elecciones que van el 29.

COP

Bienve me dijo que la carrera del COP costó 15 dólares la inscripción. Triste por eso, antes era gratis. Sería bueno un informe de cómo usarán el dinero.

LLUVIA

Que un amigo de Giono, el que perdió en México, me dijo que el veragüense fue tentado por las delicias mexicanas y por eso no hizo el peso.