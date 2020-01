Acortan etapa por la crecida de un río ‘no identificado’

DAKAR.

Fue puro mar de lamentos. El francés Stephane Peterhansel dijo que al principio todo le fue mal, pero aun así ganó la décima etapa del Rally Dakar Sudamérica y se afirmó con holgura como líder en la categoría autos, cuya carrera fue acortada para todas las categorías por la crecida de un río.

Por su parte, el eslovaco Stefan Svitko firmó ayer su primera victoria entre las motos, cuyo liderazgo total conserva su compañero de KTM, el australiano Toby Price.

Peterhansel, 11 veces campeón del Dakar, aventajó a su compatriota Cyril Despres, ambos con Peugeot, y al español Nani Roma (Mini), quien se clasificó tercero.

“Hemos empezado francamente mal, ¡nos hemos perdido al principio y hemos dado vueltas durante al menos 15 minutos!”, dijo Peterhansel.

“Después he decidido ir a por todas, porque pensaba que lo había perdido todo. He asumido riesgos y conducido a tope. He atacado a fondo porque sabía que era hoy cuando debía hacerlo”.

Peterhansel aventaja por casi una hora a su escolta y campeón vigente, el catarí Nasser Al-Attiyah (Mini). Tercero figuraba el sudafricano Giniel de Villiers (Toyota), según la clasificación general provisional.

Por su parte, la victoria de Svitko le permitió limar apenas unas diferencias como escolta de Price, líder de la clasificación general y que en la etapa terminó tercero detrás del argentino Kevin Benavides, piloto de Honda.

“Tengo ventaja, pero eso no es ninguna garantía. Aún puede pasar cualquier cosa, así que no hay que bajar la guardia”, destacó Price, quien lidera con holgura los tiempos totales con unos 23 minutos de ventaja sobre Svitko.

La crecida de un río no identificado por la organización, impidió el paso de los competidores, por lo que la carrera fue acortada unos 30 kilómetros sobre los 278 originales.

Algo similar ocurrió en la etapa anterior, cuando la prueba terminó antes de lo previsto por el agobiante calor y dunas con arenas blandas y resbaladizas que al parecer ponían en riesgo la vida de los competidores.

El sudafricano Brian Baragwanatah se embolsó la etapa en cuadriciclos y el argentino Marcos Patronelli conservó la punta en la general.