Browns dejan en libertad a García

SIN TRABAJO. Los Cleveland Browns no confiaron en el trabajo de Jeff García y lo dejaron en libertad después de una mala temporada.García, quien estuvo en tres Pro-Bowls, no convenció a los directivos de los Browns tras una temporada de horror.El experimentado jugador tenía en el contrato aún tres años con los Browns.Fuera de las lesiones y los 34 años, García, según la organización, no se adaptó a sus compañeros, por lo que tomaron la decisión de sacarlo del equipo.Ahora García está en busca de trabajo.