Buehrle, molesto con cambio a los Azulejos

Cuando Mark Buehrle firmó con los Marlins en diciembre de 2011 por cuatro años y 58 millones, el serpentinero pensaba que estaría con la organización por largo rato.

Pero el lunes se concretó el acuerdo en el cual el veterano pasó a los Azulejos como parte de un traspaso de 12 jugadores.

Los Marlins no incluyen cláusulas de no cambio en sus contratos, pero Buehrle alega que se le aseguró verbalmente que no sería canjeado.

El miércoles, el lanzador y su representante, Jerry Berry, divulgaron un comunicado al respecto.

“En un receso de temporada lleno de cambios e incertidumbre, el factor principal en la decisión de Mark de firmar con Miami fue el venezolano Ozzie Guillén”.