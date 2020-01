Coe expresa preocupación

CASOS DE CORRUPCIÓN Y DOPAJE EN EL ATLETISMO

El presidente de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF), Sebastian Coe, aseguró que su institución no “encubrió” ningún resultado positivo de los atletas rusos, ayer miércoles en varias entrevistas en televisión.

“No me parece sorprendente que estemos preocupados por la situación de Rusia. El gran número de positivos que la IAAF ha detectado durante mi mandato es claramente un tema de preocupación”, dijo Coe en Sky.

“El problema es sencillo ¿Todos los resultados anormales fueron analizados? ¡Sí! ¿Se sancionaron y publicaron? ¡Sí! ¿Se disimularon? ¡No!”, señaló ayer Coe a las cadenas de televisión CNN y Sky.

Coe hizo estas declaraciones en la víspera de la publicación por parte de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) de la segunda parte de un informe de una comisión independiente sobre las prácticas dopantes y la corrupción en el atletismo.

NUEVAS REVELACIONES

Dos meses después de su impactante informe sobre el “dopaje organizado” en el atletismo ruso, la comisión independiente de investigación de la Agencia Mundial Antidopaje ha prometido nuevas revelaciones “asombrosas” para hoy jueves en Múnich (Alemania), señalando a la IAAF y ahora también a Kenia.

A finales de noviembre, Dick Pound, presidente de la comisión, hizo un adelanto: “Tendrá un efecto asombroso, pienso que la gente se preguntará cómo pudo ser posible”.

“Salvo raras excepciones, yo no he visto presidentes de federaciones deportivas internacionales tan implicados en la corrupción como los de la IAAF, involucrados no solo en movimientos financieros como los de la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociado)”, dijo Pound en una entrevista el 8 de enero con el periódico inglés The Times.

Presidente de la IAAF durante 15 años hasta el pasado agosto, Lamine Diack, de 82 años, será uno de los grandes señalados hoy jueves en Múnich.

Diack es sospechoso de haber recibido un millón de euros (1.8 millones de dólares) en un sistema de chantaje organizado en el que los positivos de los atletas, rusos y de otras nacionalidades, eran escondidos a cambio de una cantidad de dinero.