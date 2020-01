´Colón viene a competir y no a participar´: Hipólito Ortiz

La calidad del béisbol juvenil en Colón ha decaído en los últimos años, y una de las situaciones más críticas que vivió la representación de la costa atlántica se dio en la temporada 2011 cuando no lograron victoria.

Para el certamen de este año, el cual arranca este jueves 5 de enero, el reto de cambiar el rumbo del seleccionado colonense lo tiene el técnico Hipólito Ortiz, quien fue una de las figuras más destacada que tuvo la provincia en el terreno de juego por más de una década.

“Tenemos buen material para este año, hemos trabajado durante tres meses y considero que tenemos buen equipo para este campeonato, no para participar, sino para competir”, afirmó Ortiz, quien resaltó que lo fuerte del equipo está en su defensa en el cuadro interior.

“Contamos con un buen infield (jugadores del cuadro interior), eso sí puedo decir. Muchachos que saben cubrir bien la bola, trabajaron fuerte, con todo y que hubo bastante lluvia”, precisó el timonel.

Ortiz destacó que pese a las inclemencias del tiempo se procuró cumplir con lo trazado en la preparación de la novena, ya que se usaban las gradas bajo techo y la jaula de bateo.

Sobre el material con experiencia con que cuenta, no le dio mucha importancia, ya que la participación en el certamen pasado no fue la mejor.

“Este año no les prestamos atención a los jugadores que repiten, porque el equipo no ganó un partido el año pasado. El que hizo su trabajo se ganó su puesto; si acaso hay dos o tres muchachos que repiten, pero eso no interesa”.

“Es un gran reto. Con Dios primero..., tenemos una buena preparación para que Colón vuelva a surgir en este campeonato de 2012”.

Tras el congresillo técnico realizado el pasado jueves 29 de diciembre en Chitré (Herrera), Colón presentó una preselección de 28 jugadores y se está a la espera de lo que se decida en la próxima reunión de la Federación de Béisbol, en cuanto la cantidad de jugadores elegibles y así definir los integrantes del equipo.

Colón tiene a su haber tres títulos en la categoría juvenil; el último lo alcanzó en 1985.