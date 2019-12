Confían en que se dé el milagro

ATLéTICO CHIRIQUí

Atlético Chiriquí y Alianza se juegan hoy su estancia en la primera división del fútbol panameño, aunque las mejores opciones apuntan hacia el equipo capitalino.

Los verdolagas con solo empatar ante el Árabe Unido, obtendrán el certificado para mantenerse, en tanto el equipo de Luis Arce tiene que derrotar al Tauro y esperar que Alianza caiga derrotado.

“Nuestro objetivo es uno, mantenernos en la primera división”, sostuvo Mario Cholito Méndez, el estratega de los chiricanos.

Añadió que física y mentalmente el equipo se ha preparado para dar este difícil paso, que calificó como el más exigente de toda la temporada. No obstante, sostuvo que la victoria de 5 goles por 1 ante el Atlético Nacional fue como el ungüento especial que rompió la presión de varios jugadores y en especial de los goleadores, que no estaban marcando.

“Estamos seguros de que la energía que nos proveerán los aficionados nuestros en este partido ante el Tauro será positiva y podremos, si Dios lo permite, alcanzar lo que nos proponemos”, dijo.

Por su parte el habilidoso atacante Gabriel Ávila Aguilar, quien marcó dos tantos de la victoria pasada ante los gendarmes 5 por 1, expresó que lo primero “es mantener el cupo de la primera, si me dan oportunidad haré los goles que nos lleven a la victoria. Se me ha dado más continuidad como titular y como sustituto y he anotado ahora, cuando más lo necesitaba mi equipo, y eso es designio de Dios, acción que respeto”. señaló.

Joel Salas, el defensor colombiano, sostuvo que “logramos una goleada cuando ya nos daban por muertos, lo más difícil fue meternos en la senda hacia salvar el cupo y ese es el principal objetivo, salvar la división”.

Joshua Enrique Josquin, defensor y capitan del equipo, dijo lamentarse de no poder estar en la cancha, por estar cumpliendo suspensión por acumulación de tarjetas. No obstante, dijo que “desde afuera inyectaré las energías necesarias a mis compañeros para alcanzar las propuestas nuestras”.

“Este sábado existe mucha fe en nuestro equipo”, sostuvo.