Doble satisfacción

No pudo decidirse entre jugar béisbol o football americano, así que decidió encarar los dos deportes a la vez. Algo que le quita el sueño, pero le da mucha satisfacción.

Diego Emilio Campos Smith, estudiante de noveno grado en el colegio Saint Mary; destacado jugador de los Saints de la liga de Panama Marlins de football americano y de la novena de Betania, es hoy la Estrellita Deportiva de la Semana de La Prensa.

Aunque para sus padres él tiene más talento natural en el béisbol, ya que lo practica desde los dos años de edad, para Diego el football americano se ha convertido en una dosis necesaria de adrenalina en su vida desde hace tres años.

“Lo que más me gusta del football, es que es un deporte de velocidad, inteligencia, valor, disciplina y todo lo que tenga que ver con fuerza y destreza”, comentó el jugador, quien recientemente viajó a Estados Unidos como selección nacional de los Panama Marlins, donde obtuvieron el tercer lugar.

En dicho deporte, Campos Smith tiene que demostrar su versatilidad, ya que lo ponen a jugar como receiver y corner back.

A pesar de toda la adrenalina que le gusta, admite que le encanta el béisbol “porque es súper divertido cuando yo agarro la pelota y la tiro a la base y bateo”. Como beisbolista Diego se mantiene jugando como campo corto o segunda base.

Haciendo un balance entre los deportes que practica, el joven admite que para él es más difícil jugar football americano, “porque llevo muchos años jugando béisbol”.

“Admiro a muchas personas, principalmente al panameño Mariano Rivera porque fue un excelente lanzador en los Yankees y a Derek Jeter porque es una persona muy directa, respetuosa y divertida a la hora del juego, por eso me identifico con él”, afirmó Campos.

Como si fuera poco, el atleta además practica golf con su abuelo y de vez en cuando también saca su raqueta de tenis; pero cuando no está con los deportes, está con los instrumentos musicales.

Entre tanto ajetreo de entrenamientos diarios, Diego también tiene que ver por su escuela. “La verdad, me va muy bien, tengo tiempo para todo, mis padres me ayudan en parte porque me llevan a todos lados, a todas las prácticas, siempre y puntualmente”, aseveró.

Viendo lo difícil que es la vida, el atleta ya tiene pensado qué hacer con su futuro. “Cuando sea grande prefiero jugar béisbol en las Grandes Ligas o estudiar para tener una carrera profesional”.

A pesar de su seguridad al hablar y al jugar, Diego no puede evitar sentir nervios antes de comenzar un partido. “Siento nervios, comienzo a temblar y sudar, y siento que es el fin del mundo, pero confío en que voy a ganarle a todo el que se me ponga enfrente y voy a dar lo mejor de mí”.

Esa confianza que tiene Diego se la han transmitido sus padres Edwin y Annie Smith, quienes lo han apoyado en todas las decisiones que él toma.

Ver destacar a su hijo en el deporte es algo que llena de gran satisfacción a Annie. “Ver cómo un hijo logra todo lo que se propone en la vida. La verdad es que Diego es un excelente deportista y a la vez compagina todo con la escuela y eso es lo máximo y lo apoyamos en todo”.

“Él es orgullo de la familia, un niño ejemplar, se esmera en las cosas que hace y se propone. Es muy obstinado en todo lo que es el deporte. Siempre andamos peleando cuando lo llevo tarde, porque él es muy estrecho con el tema de llegar a tiempo con los instructores”, comentó el orgulloso padre.

“Diego es bastante disciplinado en su conducta, es extrovertido, bailador, él es bien auténtico”, afirmó la madre.

Por su parte, papá recordó que se percataron de la destreza de Diego en el béisbol porque desde pequeño desde que veía una piñata, agarraba un palo y le pegaba. “Bien decía su abuela Manuelita, que para él el mejor juguete era un palo”, confesó el padre.