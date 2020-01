Emilio Bonifacio, sorprendido por cambio

El jardinero dominicano Emilio Bonifacio dijo el martes que le tomó por sorpresa el canje en que los Marlins de Miami lo enviaron a los Azulejos de Toronto.

"Tengo que decir que sí, me sorprendió mucho. De hecho, estaba en el estadio y fue un fanático que me dijo ´oye Boni te cambiaron a Toronto´ y yo no lo podía creer, pensé que era una broma.

"Ahí fue que entonces me di cuenta que tenía varias llamadas perdidas y era el gerente para informarme del cambio", dijo Bonifacio a The Associated Press.

Bonifacio fue enviado a los Azulejos junto a José Reyes, los lanzadores Mark Buehrle y Josh Johnson y el receptor John Buck por siete jugadores de precio relativamente menor.

Miami recibió a los jugadores de cuadro cubanos Yunel Escobar y Adeiny Hechavarría; a los lanzadores Anthony DeSclafani, Justin Nicolino y el venezolano Henderson Álvarez; al receptor Jeff Mathis y al jardinero Jake Marisnick.