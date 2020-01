Ernie Els jugará otro torneo

GOLF. JOHANESBURGO, Sudáfrica/EFE. Ernie Els jugará el torneo Dunhill de golf en el Leopard Creek Country Club, después de que la semana pasada debutara en el torneo de Sun City tras cinco meses ausente por una lesión en la rodilla. Els terminó tercero en la edición del torneo Dunhill del año pasado, que fue ganado por el también sudafricano Charl Schwartzel.

"Ni yo mismo sabía cómo iba a reaccionar mi rodilla después de tanto tiempo sin jugar. Todavía no estoy completamente bien, pero al menos no he retrocedido en la recuperación, por lo que voy a seguir jugando", dijo el jugador.